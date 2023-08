Z mavrično majico je zbirka gospodarja klasik skoraj popolna

V nadaljevanju preberite:

Nizozemska je skoraj 40 let, od sezone 1985 in Joopa Zoetemelka, čakala na novega svetovnega prvaka. Mavrično majico je v to s kolesarstvom obsedeno deželo vrnil šampion, ki mu na enodnevnih dirkah trenutno ni para. Mathieu van der Poel ima »panache«, kot bi se izrazili v kolesarskem žargonu; zmaguje z mešanico prefinjenosti in surove moči, ki navdušuje tudi kolesarske romantike.

Zgodba o mavrični majici se je začela že lani na SP v Wollongongu v Avstraliji, kjer sta najstnici noč pred dirko razgrajali pred sobo Van der Poela, ki je izgubil živce in na koncu pristal celo na policiji. Dirka je bila zanj izgubljena. Pozneje so vse obtožbe ovrgli, incident ni bil hujše narave, a je zaradi njega ostal brez možnosti boja za zlato lovoriko na progi, ki mu je bila pisana na kožo. »Vse leto sem razmišljal o svetovnem prvenstvu, to je zagotovo maščevanje za vse, kar se je dogajalo lani,« Van der Poel ni skrival, da je lani besen zapustil Avstralijo.

Podobno kot v karierni krivulji Primoža Rogliča tudi pri 28-letniku razočaranjem sledijo podvigi neslutenih razsežnosti. Prvič je poletel v višave na spomladanski klasiki Milano–Sanremo, kjer njegovemu napadu na Poggiu nihče ni bil kos. Nato je slavil zmago še na velodromu v Roubaixu, v sezonah 2020 in 2022 je bil najboljši na dirki po Flandriji, ne gre prezreti niti zmag na Strade Bianche in Amstel Goldu. V svoji vitrini ima že izjemno zbirko lovorik na prestižnih enodnevnih klasikah, v kateri pa ima nedeljski podvig v Glasgowu vendarle posebno mesto.