Ekipa Never Say Never (NSN) pred nekaj tedni ni imela še nobenega kolesarja, s katerim bi se lahko borila za vrh skupnega seštevka na tritedenskih dirkah. Zdaj ima vsaj dva. Kot zadnji se ji je pridružil Primož Roglič, a le nekaj tednov pred tem so oznanili tudi prihod Richarda Carapaza. Bojeviti Ekvadorec, s katerim smo se pogovorili med pripravami v Denii, je bil ničkolikokrat med najnevarnejšimi tekmeci zasavskega orla. Vsaj v prihodnji sezoni pa se bosta konkurence lotila s skupnimi močmi.