Z rumenim Tadejem Pogačarjem Komenda kot Elizejske poljane

Tako kot so edinstveni dosežki Tadeja Pogačarja, bo posebno tudi proslavljanje pete zmage na dirki po Franciji. Njegova rodna Komenda s širšo okolico se bo za tri dni spremenila v kolesarsko središče sveta. Udeleženci in obiskovalci bodo pod kamniško-savinjskimi vršaci doživeli nekaj blišča Elizejskih poljan, ob tem pa se ne bodo le priklonili najboljšemu kolesarju na svetu, temveč tudi prispevali sredstva za dobre namene.

Še lani sta bila kriterij Tadeja Pogačarja in Pogi Challenge ločeni julijska in oktobrska prireditev, letos so ju prireditelji iz agencije Extrem in Pogi Teama združili v kolesarski praznik brez primere. Začelo se bo jutri z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, na katerem se bodo najprej pomerili tekmovalci v mlajših starostnih kategorijah, vrhunec pa bo dirka članov ob 19.30.