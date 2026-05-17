Kolesarstvo

Za francoski boj s Pogačarjem se pripravlja tudi s porschejem

Britanec je regeneracijski teden pred poletnim delom sezone izkoristil na Nürburgringu, kjer je s Porschejem 911 GT3 RS odpeljal zelo hiter krog.
Tom Pidcock je pokazal nekaj fotografij tedna, ki ga je izkoristil za premor. Foto Instagram
N. Gr.
17. 5. 2026 | 09:10
Britanski kolesar Tom Pidcock se na pomemben poletni del sezone ni pripravljal le s treningom in počitkom. Britanski zvezdnik ekipe Pinarello Q36.5 je med načrtovanim tednom za počitek sedel za volan porscheja 911 GT3 RS in na znamenitem dirkališču Nürburgring objavil posnetek kroga s časom 6:52,37. Podobno kot Pidcock tudi njegov tekmec na julijski dirki po Franciji Tadej Pogačar že od najstniških let obožuje dirkanje s hitrimi avtomobili.

Kdo bo po krizi v Emiratih pomagal Tadeju Pogačarju?

Čas je po oceni Cycling Weekly zelo hiter za ljubiteljskega voznika, posebej na eni najbolj zahtevnih stez na svetu. Pidcock je vozil različico porscheja z 518 konjskimi močmi, aktivno aerodinamiko in sistemom DRS, ki pomaga pri doseganju višjih hitrosti. Posnetek kaže, da je Britanec avtomobil vozil z vključenim dirkaškim načinom.  

V njegovi ekipi so poudarili, da ni šlo za nepredviden izlet, temveč za del vnaprej načrtovanega počitka. »Tom ima dolgoletno strast do avtomobilov in to je bil preprosto eden od načinov, kako se je sprostil v času načrtovanega odmora. Aktivnost je potekala v strukturiranem in nadzorovanem okolju,« so sporočili iz Pinarello Q36.5.  

Za Pidcockom je zelo živahen prvi del sezone. Bil je drugi na dirki Milano – Sanremo, kjer ga je premagal le Pogačar, zmagal je na klasiki Milano – Torino, po težkem padcu na dirki po Kataloniji pa se je vrnil z etapno zmago na italijanski dirki po Alpah. Po kratkem premoru je osredotočen na dirke z gorskim kolesom, nato ga čakata priprava na dirko po Švici in osrednji cilj poletja – francoski Tour, ki se bo začel 4. julija v Barceloni. 

