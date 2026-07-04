Za Mohoriča strahospoštovanje, za Tratnika užitek

Slovenska zasedba na letošnjem Touru s tremi kolesarji ne bo med najbolj številčnimi. V statistiki, v kateri prednjačijo Belgijci (31) pred Francozi (30), si med 27 državami udeleženkami deli 14. mesto s Češko. A to ne pomeni, da ne bo vrhunske kakovosti. Ob prvem favoritu Tadeju Pogačarju (UAE) bodo Slovenci na poti do Pariza spodbujali še uveljavljenega lovca na etapne zmage Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) in enega od najboljših pomočnikov na svetu Jana Tratnika (Red Bull Bora Hansgrohe).

»Izjemno vzdušje in ogromno ljudi na predstavitvi ekip ti nažene nekaj strahospoštovanja v kosti. Vemo, kaj nas čaka. V tej vročini bo Tour kar velik izziv. A smo storili vse, kar smo lahko. Izvleči bomo poskušali največ,« je pred osmim nastopom na Touru povedal Mohorič.