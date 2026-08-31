Za Pogačarja šel do skrajnih meja: To sem želel storiti zanj, za ekipo in zase

Le dan po hudi nesreči Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji so njegovi moštveni kolegi želeli pokazati, da se kljub izgubi kapetana ne nameravajo predati. Najbliže zmagi je bil Pavel Sivakov, ki je skoraj ves dan preživel v begu in sanjal o slavju, ki bi ga lahko posvetil poškodovanemu Slovencu.

Francoz je bil v ospredju skoraj 175 kilometrov v deveti etapi, njegove upe pa je šele na zahtevnem zaključnem vzponu na Alto de Aitana pokopala glavnina. Ujeli so ga približno pet kilometrov pred ciljem.

»Danes sem bil res motiviran, da poskusim. Za Tadeja, za ekipo in tudi zase,« je po etapi dejal Sivakov.

Po Pogačarju ostali brez načrta A

Za UAE Team Emirates-XRG se je Vuelta po Pogačarjevem padcu v trenutku obrnila na glavo. Slovenski zvezdnik je nosil rdečo majico vodilnega in bil glavni adut ekipe za skupno zmago, njegov odstop pa je moštvo prisilil v povsem drugačen način dirkanja.

Sivakov je takrat priznal, da se bodo morali hitro prilagoditi. Namesto boja za skupno zmago bodo v nadaljevanju iskali priložnosti v posameznih etapah in dirkali precej bolj napadalno.

Prvi je priložnost za napad dobil prav 29-letni Francoz. Skupaj z ubežniki se je podal v dolg beg, pred začetkom zadnjega, kar 22 kilometrov dolgega vzpona pa je imela njegova skupina pred glavnino še več kot pet minut prednosti.

Sivakov je vztrajal tudi, ko so drugi ubežniki začeli popuščati. Deset kilometrov pred ciljem se je tako otresel še zadnjih spremljevalcev in ostal sam v ospredju.

Takrat se je zdelo, da bi UAE le dan po šoku vendarle lahko dosegel zmago, posvečeno svojemu kapetanu.

»Vzpona kar ni bilo konec«

Toda v ozadju se je začel neusmiljen lov. Moštvo Decathlon CMA CGM je močno pospešilo ritem, Sivakova prednost pa je hitro začela kopneti.

Pet kilometrov pred vrhom je bilo njegovega pobega konec.

Sivakov je priznal, da je šel do skrajnih meja. Noge so bile po njegovih besedah dobre, vendar se je znašel v položaju, ki ga ni vajen – v neposrednem boju za etapno zmago na eni največjih dirk na svetu.

Primož Roglič je po deveti etapi Vuelte drugi v skupnem seštevku. Za vodilnim Enricom Masom zaostaja minuto in 18 sekund, pred tretjeuvrščenim Felixom Gallom pa ima 21 sekund prednosti. Četrti Oscar Onley za Masom zaostaja dve minuti in 20 sekund. FOTO: Manon Cruz/Reuters

»Šel sem res globoko, toda vzpona kar ni bilo konec,« je opisal zaključne kilometre. Ko je pred seboj končno zagledal vrh, za nov odgovor ni imel več dovolj moči.

Na cilj je prišel kot 20., organizatorji pa so mu za dolg beg podelili nagrado za najbolj borbenega kolesarja etape.

Etapo je na koncu dobil novi vodilni Enric Mas, ki je na zaključnem vzponu ugnal Oscarja Onleyja, Primož Roglič pa je osvojil tretje mesto.

UAE obljublja nove napade

Za Sivakova razočaranje kljub zamujeni priložnosti ne pomeni konca zgodbe. Prvi teden Vuelte se je šele končal, pred moštvom bo tako še veliko etap, v katerih bo lahko iskalo nove priložnosti za zmago.

Pogačar po padcu okreva v bolnišnici in čaka na operacijo. Utrpel je pretres možganov, zlom leve ključnice in stabilen zlom sedmega vratnega vretenca. Njegov lov na prvo skupno zmago na Vuelti se je tako končal precej prej, kot si je želel, toda kolikor ga poznamo, bo že prihodnje leto spet v vrhunski formi naskakoval rdečo majico.