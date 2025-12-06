Pogačarjevo kolo na dražbi prodano za osupljiv znesek

Za kolesarske navdušence je bila petkova dražba znane hiše Sotheby's nekaj posebnega, eden od izdelkov je bil tudi Colnago Y1Rs Tadeja Pogačarja, ki se je prodal za kar 190.000 dolarjev.

Izklicna cena je bila nastavljena na 15.000 dolarjih, nato je sledil prvi del dražbe, kjer so prišli do cene 90.000 dolarjev. Sledilo je zatišje, ki je trajalo več ur pri tej ceni, v zadnjih minutah pa se je draženje znova razvnelo. V le nekaj minutah so s ponudbami prišli do končnih 190.000 dolarjev oziroma 164.000 evrov za kolo, ki bi bilo v prosti prodaji, če ne bi bilo Pogačarjevo, vredno dobrih 20.000 evrov.

Pogačar, Colnago Foto Sotheby's

Svetovni prvak je s tem kolesom vozil na gorskem kronometru v 13. etapi dirke po Franciji. Kdo ga je prodajal in kdo je bil kupec, dražbena hiša Sotheby's ne razkriva.