Pred Pogijem ključen dan, Roglič je znova dobil rdeči zagon (VIDEO)

V delčku sekunde se lahko tudi najboljšim dirka postavi na glavo. Zdaj to ve tudi Tadej Pogačar. »V Španiji bi ga lahko premagal le ta kamen, ki se je znašel na cesti,« pravi Nejc Grilc, Miha Hočevar pa v analizi dodaja še eno podrobnost: »Pavel Sivakov je razkril, da je imel Tadej takrat v eni roki bidon, zato je še hitreje izgubil nadzor nad kolesom. Ni pomembno, če je šlo za kamero, stojalo, kamen, dirke je bilo hitro konec.« Zdaj se začenja nova, drugačna Vuelta, Primož Roglič pa znova lahko sanja o velikem uspehu. Poškodbe Pogačarja so resne, neznank pa veliko. Preuranjeno je Tadeja odpisati za preostanek sezone, dokler tega ne potrdijo v njegovem moštvu, meni Hočevar: »Za kolesarje je zlomljena ključnica, kot bi rekel dober dan, to je del posla. Tudi pretres možganov ni nedolžen, ...