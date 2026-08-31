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Kolesarstvo

Pred Pogijem ključen dan, Roglič je znova dobil rdeči zagon (VIDEO)

V videokomentarju tokrat Nejc Grilc in Miha Hočevar analizirata dogajanje v prvem tednu Vuelte, ki se je končal s pretresom in odstopom Tadeja Pogačarja.
Tadeju Pogačarju se je zaključek sezone v trenutku postavil na glavo. FOTO: Miguel Ena
Galerija
Tadeju Pogačarju se je zaključek sezone v trenutku postavil na glavo. FOTO: Miguel Ena
Nejc Grilc
31. 8. 2026 | 10:45
31. 8. 2026 | 10:53
2:40
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V delčku sekunde se lahko tudi najboljšim dirka postavi na glavo. Zdaj to ve tudi Tadej Pogačar. »V Španiji bi ga lahko premagal le ta kamen, ki se je znašel na cesti,« pravi Nejc Grilc, Miha Hočevar pa v analizi dodaja še eno podrobnost: »Pavel Sivakov je razkril, da je imel Tadej takrat v eni roki bidon, zato je še hitreje izgubil nadzor nad kolesom. Ni pomembno, če je šlo za kamero, stojalo, kamen, dirke je bilo hitro konec.« Zdaj se začenja nova, drugačna Vuelta, Primož Roglič pa znova lahko sanja o velikem uspehu. Poškodbe Pogačarja so resne, neznank pa veliko. Preuranjeno je Tadeja odpisati za preostanek sezone, dokler tega ne potrdijo v njegovem moštvu, meni Hočevar: »Za kolesarje je zlomljena ključnica, kot bi rekel dober dan, to je del posla. Tudi pretres možganov ni nedolžen, ...

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