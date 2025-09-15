Za Tadeja Pogačarja je dosegljiv zlati dvojček

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar na VN Montreala ni odkljukal 105. zmage v karieri, a je dirko končal s širokim nasmeškom na obrazu. Bil je toliko močnejši od tekmecev, da je 1. mesto lahko prepustil moštvenemu kolegu Brandonu McNultyju. Za slovenskega asa je bila od tretjega zmagoslavja na kanadski preizkušnji svetovne serije pomembnejša potrditev, da na svetovno prvenstvo v Ruandi odhaja v vrhunski formi.

O tem, da je Pogačar prvi favorit na 267,5-kilometrski cestni preizkušnji s 5.475 višinskimi metri, ni dvoma. Na tako zahtevnih enodnevnih dirkah je malodane nepremagljiv. Tokrat veliko obeta tudi prerez vožnje na čas, v kateri je bil doslej najvišje na 6. mestu na SP v Avstraliji leta 2022. Afriška trasa s 40,6 kilometra in 680 metri višinske razlike mu je bolj pisana na kožo kot katerakoli doslej. Podobno, kot je bila olimpijska preizkušnja v Tokiu za zlatega Primoža Rogliča, ki se tokrat ni odločil za nastop na »uri resnice«.