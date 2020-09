Za Tadeja Pogačarja ni mej

Ljubljana

Jan Tratnik je predviden za petkov kronometer na svetovnem prvenstvu. FOTO: Leon Vidic/Delo



Pet odličnih kolesarjev

, eden od direktorjev kolesarke ekipe UAE Team Emirates, je po nedeljski etapi zmagovalca Toura in svojega varovancaoznačil za velik dragulj slovenskega kolesarstva. Selektor slovenske moške reprezentance obenem poudarja, da nitiniti Pogačar nimata meja, do kod lahko posežeta.Na Elizejskih poljanah se je v pogovoru za STA Hauptman najprej razgovoril o svojem klubskem varovancu: »Tadej je res nekaj posebnega, vsi v ekipi se tega zavedamo že od njegovega prihoda. Vemo, da je dragulj in da je treba nanj še kako računati v prihodnje.«Preobrata ob koncu dirke selektor ni pričakoval. »Seveda vemo, da če imaš pred seboj Primoža Rogliča, ki je res fenomenalen kolesar in vrhunski šampion, je res težko pričakovati, da ti bo uspel preobrat. Ampak Tadej je znova pokazal, iz kakšnega testa je, in zmagal v svojem slogu,« je razložil 45-letni nekdanji kolesar, ki o zmagovalcu Toura govori z izbranimi besedami.»Tadej je taktično zelo zrel. Za svoja leta je res odrasel, tako tudi razmišlja. Ne dela nobenih mladostnih, zaletavih napak. In zato je tudi v rumenem,« odgovarja Hauptman, ki je prepričan, da se za prihodnost slovenskega kolesarstva na najvišji ravni ni bati.»Tako kot smo se spraševali za Primoža, kot vidimo, zmaguje serijsko, tudi za Tadeja ni meja. In verjamem, da bo šlo podobno tudi naprej,« je prepričan edini slovenski kolesar z medaljo na cestnih dirkah svetovnega prvenstva.Pred naslednjim vrhuncem sezone, SP v italijanski Imoli, se je pomudil tudi pri oceni slovenskih kolesarjev na letošnjem Touru.»Res imamo pet odličnih kolesarjev. Vsak je imel pomembno vlogo v največjih ekipah na svetu. Tisti, ki delamo v slovenskem kolesarstvu, smo ponosni. Pohvalil bi klube, zvezo, da res delajo strokovno, požrtvovalno. Ob takšnih rezultatih bo zanos še večji in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako.«Selektor bo moral za nedeljsko cestno preizkušnjo na SP, ki se bo začelo v četrtek, izbrati osmerico. Na seznamu desetih kolesarjev so še vedno tudi Pogačar, Roglič ter(Bahrain-McLaren),(UAE Team Emirates) in(Mitchelton-Scott), ki so prav tako poganjali pedala na Touru.Za petkov kronometer je za zdaj predviden zgolj(Bahrain-McLaren).