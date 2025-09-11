Za vsako zmago pri Ineosu ena obrita glava

Pogled na tabor Ineosa na Vuelti je vedno bolj zanimiv. Britansko moštvo je v drugi polovici sezone vendarle ujelo dobro formo in se vrnilo na zmagovite tirnice. Egan Bernal sicer ne meri na skupno zmago, prva zmaga za Kolumbijca po nesreči, v kateri bi leta 2022 ob trku s tovornjakom skoraj izgubil življenje, pa je bila poseben mejnik.

Bernal jo je dosegel v skrajšani 16. etapi, po njej pa ni bilo časa za klasično slavje s šampanjcem, burgerji in pivom, saj je pred kolesarji na Vuelti vsak dan na sporedu nova težka etapa. Zato so našli drug način. »Dogovorili smo se, da bo vsaka etapna zmaga pomenila, da mora nekdo obriti lase. Brandona Rivero je izbral Bernal, jaz sem se kar nekako javil sam od sebe,« je v smehu razložil Michal Kwiatkowski, road captain in izkušeni vodja moštva.

Egan Bernal je na mednarodni dirki zmagal prvič po grozljivi nesreči. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Rivera je dolgoletni Bernalov prijatelj, Kwiatkowski pa je bil najbolj zaslužen, da je Ben Turner v 4. etapi poskrbel za prvo slavje Ineosa na letošnji dirki po Španiji. Danes je pred kolesarji 27 km dolg ravninski kronometer v Valladolidu, ki bi lahko premešal vrstni red pri vrhu.