Za zmago na dirki po Sloveniji bo štela prav vsaka sekunda

Kraljevska vseh kraljevskih etap ni bila odločilna, kar je največje presenečenje letošnje slovenske zelene pentlje. Vsi smo pričakovali, da bo zmagovalec 4. etape, s ciljem v Kobaridu, nabral dovolj prednosti, da bo na zadnji etapi v miru slavil svojo zeleno majico.

To smo pričakovali zato, ker je bila predzadnja etapa kraljevska, mogoče še več od tega, etapa, na kateri bi se morale narediti velike razlike tudi med glavnimi tekmeci za skupni seštevek. Zgodila pa se je grozovita etapa, s hudim padcem glavnega favorita, ki pa je kljub temu oblekel zeleno majico. Padel je tudi zmagovalec včerajšnje etape, slavil je celo s pokvarjenim kolesom.

Razlike med deseterico so zelo majhne. Med prvim Filippom Zano (Jayco Alula) in drugim Diegom Ulissijem (UAE) je samo sekunda razlike. Tretjeuvrščeni Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa) zaostaja za prvim samo šest sekund. Četrti je Giovanni Aleotti (Bora Hansgrohe), ki zaostaja 11 sekund, peti Jesus David Pena (Jayco AlUla), zaostaja 12 sekund, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) zaostaja 22 sekund. Pod eno minuto zaostajajo kolesarji vse do desetega mesta v skupnem seštevku.

Na zadnji etapi od Vrhnike do Novega mesta, ki je dolga 142 kilometrov, bosta dva gorska cilja 3. kategorije in trije leteči cilji. Samo bela majica je varna na Raulu Garciji Pierni (Equipo Kern Pharma) ima namreč pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Marcelom Camprubijem (Q36.5), minuto in 11 sekund prednosti. Boj je odprt za rdečo majico, za modro in tudi seveda za zeleno.

Na voljo so odbitne sekunde

Časovne bonifikacije se nanašajo na generalno razvrstitev, in so na voljo v vseh etapah ter bonifikacijskih letečih ciljih. Bonifikacije v etapi prejmejo prvi trije kolesarji 10, 6 in 4 sekunde. Bonifikacije na letečih ciljih prejmejo prvi trije kolesarji 3, 2 in 1 sekundo.

Start zadnje etape na Vrhniki je ob 11:30, že v uvodnih kilometrih jih čaka vzpon na Zaplano (8,1 km s 5,6 %). Na letečih ciljih si bodo prvi trije razdelili 5, 3 in 1. točko. Odbitki po tri, dve in eno sekundo se bodo delili med 61. in 104. kilometrom na Škofljici, v Višnji Gori in v Trebnjem. Peloton bo Trško Goro (1,5 km z 10,5 % in maksimalnim naklonom 20 %) prečkala 9,5 km pred ciljem. Na cilju je na voljo še deset, šest in štiri bonifikacijskih sekund. Torej, štela bo vsaka sekunda in vsaka točka za tiste, ki bodo hoteli prevzeti vodstvo v skupnem seštevku, v razvrstitvi po točkah in najboljših na gorskih ciljih.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri

Zadnja etapa bo odločilna.

Skupni vrstni red po štirih etapah:

1. Filippo Zana (Jayco AlUla) 16;52:41

2. Diego Ulissi (UAE) + 0:01

3. Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) 0:06

4. Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) 0:11

5. Jesus David Pena (Jayco AlUla) 0:12

6. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) 0:22

7. Paul Double (Human Powered Health) 0:25

8. Wout Poels (Bahrain Victorious) isti čas

9. Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) 0:28

10. Jordi Lopez (Kern Pharma) 0:51

21. Jaka Primožič (Slovenija) 3:36

26. Domen Novak (UAE) 4:22

51. Gal Glivar (Adria Mobil) 20:20

57. Kristjan Hočevar (Adria Mobil) 22:28