Začenja se nova doba ženskega kolesarstva

Veteranka Annemiek van Vleuten se je navkljub štiridesetim letom v tej kolesarski sezoni zdela nepremagljiva. V dresu svetovne prvakinje je dobila Vuelto, ji dodala Giro, na zadnji stopnički pa se je zalomilo. Na Tourmaletu jo je zlomila mlajša rojakinja Demi Vollering, s prepričljivo zmago na drugi izvedbi ženske dirke po Franciji pa je potrdila, da se začenja nova doba ženskega kolesarstva. V njej bo imela Volleringova osrednjo vlogo.

Lanska prva izvedba prave, osemdnevne dirke po Franciji za ženske je bila prelomna v razvoju tega športa. Z letošnjo so prireditelji naredili še korak naprej, dodali so vožnjo na čas in vzpon na enega najbolj znanih prelazov z moške dirke – Tourmalet. Na papirju sta bili favoritinji za rumeno majico kolesarki, ki sta se za naslov borili že lani – Demi Vollering (spomladi ji je uspel zgodovinski trojček zmag na klasikah v Ardenih) in svetovna prvakinja Annemiek van Vleuten.