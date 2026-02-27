Začenja se Pogačarjev, Rogličev in Mohoričev šov

Svetovna serija 2026 se je resda v Avstraliji začela pred dobrim mesecem dni, oživele pa so tudi že ceste na Bližnjem vzhodu in na jugu Evrope, na katerih smo videli nekaj izjemnih kolesarskih bitk. Vendar je bilo to za navdušence nad bogato tradicijo tega športa zgolj ogrevanje za to, kar prihaja. Ko napoči čas za otvoritveni konec tedna v Belgiji, gre v profesionalni karavani na nož.

Jutri se bo na dirki Omloop Nieuwsblad, ki jo je leta 2024 dobil Jan Tratnik, za vrh potegoval tudi Matej Mohorič. Čez dober teden dni bosta sezono odprla tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta vsak na svojih frontah dirkala vse do konca aprila, ko se bosta udarila na dirki po Romandiji. Pod drobnogledom pa bo tudi obetavni Jakob Omrzel, ki jutri začel svojo prvo profesionalno sezono.