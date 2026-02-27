  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Začenja se Pogačarjev, Rogličev in Mohoričev šov

Otvoritveni konec tedna v Belgiji tradicionalni začetek prave kolesarske sezone v Evropi. V središču pozornosti najprej van der Poel.
Tadej Pogačar (v ospredju) in Mathieu van der Poel sta osvojila vse lanske spomenike, Slovenec je zmagal v Flandriji, Liegeu in Lombardiji, Nizozemec v Sanremu in Roubaixu. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Tadej Pogačar (v ospredju) in Mathieu van der Poel sta osvojila vse lanske spomenike, Slovenec je zmagal v Flandriji, Liegeu in Lombardiji, Nizozemec v Sanremu in Roubaixu. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
27. 2. 2026 | 08:00
6:41
A+A-

Svetovna serija 2026 se je resda v Avstraliji začela pred dobrim mesecem dni, oživele pa so tudi že ceste na Bližnjem vzhodu in na jugu Evrope, na katerih smo videli nekaj izjemnih kolesarskih bitk. Vendar je bilo to za navdušence nad bogato tradicijo tega športa zgolj ogrevanje za to, kar prihaja. Ko napoči čas za otvoritveni konec tedna v Belgiji, gre v profesionalni karavani na nož.

Jutri se bo na dirki Omloop Nieuwsblad, ki jo je leta 2024 dobil Jan Tratnik, za vrh potegoval tudi Matej Mohorič. Čez dober teden dni bosta sezono odprla tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta vsak na svojih frontah dirkala vse do konca aprila, ko se bosta udarila na dirki po Romandiji. Pod drobnogledom pa bo tudi obetavni Jakob Omrzel, ki jutri začel svojo prvo profesionalno sezono.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Visma Lease a Bike

Kar velja za Pogačarja, velja tudi za Vingegaarda

Grischa Niermann, športni direktor Visme Lease a Bike, kljub številnim težavam v boj za vrh. Primož Roglič je še konkurenčen.
Miha Hočevar 25. 2. 2026 | 15:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Ruandi

Na kraju slavja Tadeja Pogačarja dirka s krvavim razpletom

Dirka po Ruandi se je začela tragično, zaradi nesreče spremljevalnega vozila sta dva gledalca izgubila življenje, več je ranjenih.
24. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
1. marec

Kmalu odprte predprijave za Pogi Challenge 2026, prostora za 1189 kolesarjev

Klasični izziv je vzpon z nazivom S Klanca v klan'c, na katerem bodo morali kolesarji premagati 1189 metrov višinske razlike.
23. 2. 2026 | 11:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Kolesarski nomadi

Pogačarjeve mišice so bile mehke kot putrček

V poklicnih kolesarskih ekipah je že toliko Slovencev, da jih je težko prešteti. Na tri maserje smo naleteli tudi v Omanu, kjer je potekala petdnevna dirka.
Miha Hočevar 22. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po UAE

Pogačar dobil naslednika v Emiratih, visoko tudi Mezgec

Isaac del Toro je skupni zmagovalec tretje dirke svetovne serije v tej sezoni, v Emiratih je bil na domači dirki boljši od Antonia Tiberija.
22. 2. 2026 | 14:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Prvi mož evropskega kolesarstva pomirjen, prvenstvo v Sloveniji bo vrhunsko

Andraž Vehovar se je prvič srečal z ministrom za šport Matjažem Hanom in predsednikom Evropske kolesarske zveze Enricom della Caso. Občutki so dobri.
Matic Rupnik 15. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Grand Départ v Sloveniji

Ali bomo Pogačarja v rumeni majici videli tudi v Sloveniji

O štartu kolesarske dirke po Franciji v Sloveniji še potekajo pogovori. Priprave na evropsko prvenstvo 2026 so pod nadzorom.
Miha Hočevar 14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Napad na Pogačarja

Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

Jonas Vingegaard ima v pripravah na novo sezono veliko težav, njegovo ekipo je zdaj zapustil njegov dolgoletni trener, s katerim je dosegel velike uspehe.
Matic Rupnik 9. 2. 2026 | 18:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Ekskluzivno iz Omana

Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 22:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Iz Omana

Sepp Kuss: Ne bom pozabil, kako zagnan in strasten je bil Primož Roglič

Sepp Kuss: Izjemni ameriški pomočnik se je v Omanu za Delo razgovoril tudi o dirkanju s Pogačarjem in slovenskih koreninah
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vrhnika

Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
26. 2. 2026 | 09:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoMatej MohoričTadej PogačarPrimož RogličMathieu Van der PoelJakob Omrzel

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Onaplus podkast

Nas sploh še ganejo vojne in človeške stiske po svetu?

V podkastu smo z Vesno Milek in Mojco Seliškar Toš spregovorili o Palestini, otrocih in vprašanjih, kdaj zgolj sočutje ni dovolj, kako vsak od nas lahko pomaga.
Manca Čampa Pavlin 27. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Trump in De Niro v novi besedni vojni: kdo je idiot in kdo je nor

Igralec je predsednika ZDA opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
27. 2. 2026 | 09:02
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska skupina

Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
Maja Grgič 27. 2. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
27. 2. 2026 | 08:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Na robu

Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
Beti Burger 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska skupina

Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
Maja Grgič 27. 2. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
27. 2. 2026 | 08:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Na robu

Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
Beti Burger 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo