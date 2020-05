Začetek kriterij Tadeja Pogačarja

Ljubljana - Kolesarska zveza Slovenije (KZS) še ni pripravila novega koledarja dirk za sezono. Veliko prireditev je morala odpovedati, pri pripravi koledarja pa po besedah generalnega sekretarja Aleša Kalana potrebuje več informacij o načinih, kako lahko dirke sploh lahko izvede. Za zdaj je jasno le, da bo prva dirka kriterij Tadeja Pogačarja.



Prireditelji kriterija Tadeja Pogačarja še ne vedo, ali bo na sporedu 19. ali 20. junija.



"Pred in po tej dirki bomo vedeli več. Ta čas še čakamo bolj natančne informacije, kaj in kako. Vemo, da kolesarji lahko tekmujejo, če lahko nogometašem, tudi kolesarjem dovolijo stik. Težava pa so gledalci.

Težja cesta

Tekme v kajaku in kanuju in še nekaterih športih, ki so po epidemiji že bile, so povsem drugačne od kolesarskih, ki potekajo na cesti, kjer je pravila za gledalce težje izvesti," je dejal Kalan, ki pričakuje, da bo vlada povečala število dovoljenih gledalcev s 50 na 500 in da bo potem dirke lažje pripraviti.



"Za zdaj ne vemo, kaj to sploh pomeni 50 gledalcev? Ali jih je ob cesti na enem mestu dovoljeno toliko, potem pa čez nekaj metrov - koliko, lahko samo predvidevamo - nadaljnjih 50. Pogovarjali smo se z olimpijskim komitejem, ministrstvom in upravnimi enotami, tudi oni nimajo natančnih navodil, tako da je vprašanje tudi, kdo bi sploh sprejel organizacijo.



Stvari se spreminjajo iz dneva v dan, v roku sedmih do 14 dni pa bi morali bolj natančno vedeti o vsem," meni generalni sekretar.

Nedoločeno prestavljeno

Kalan je potrdil, da so vsa državna prvenstva, članska so ponavadi junija, prestavljena za nedoločen čas, ne organizatorji ne kraj spopadov najboljših slovenskih kolesarjev niso znani.



"Letos kronometra sprva nismo nameravali organizirati v okviru maratona Franje, saj smo želeli v Slovenijo pripeljati vse najboljše kolesarje, termin maratona pa sovpada s pripravami za nekatere velike dirke. Na koncu smo ga vendarle uvrstili v program maratona, a so tudi to tekmo prestavili z 12. junija. Menim pa, da je z vidika organizacije vožnja na čas še najmanjši problem, lahko jo priredimo v sredo popoldne na progi od Ljubljane do Medvod, več težav je z daljšimi preizkušnjami," je svoje prepričanje predstavil Kalan.

Lenart odpadel

Cestno državno prvenstvo bi junija moralo biti v Lenartu, zdaj je že jasno, da ga tam ne bo niti jeseni. "Prireditelji so se zaradi finančnih težav umaknili, prvenstvo bomo morali pripraviti drugje.



Najbrž bo morala tokrat glavno besedo pri organizaciji prevzeti zveza. Mi pa bomo zagotovo iskali termin, da bodo na prvenstvo lahko prišli vsi najboljši," pravi prvi kolesarski operativec in dodaja, da KZS škode v zvezi z epidemijo novega koronavirusa še ni računala:



"Najprej bo treba videti, kaj bomo lahko izvedli. Od fundacije je denar prišel po načrtu, koliko izgube pa bomo imeli zaradi odpovedi tekmovanj, pa bomo še videli."