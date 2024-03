Zadnja etapa Milanu, skupni zmagovalec Vingegaard

Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec zadnje, sedme etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V etapi okoli San Benedetta del Tronta (154 km) je 23-letnik slavil v sprintu glavnine. Skupni zmagovalec je danski as Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Zadnja etapa z začetkom in ciljem v San Benedettu del Trontu je po razgibanem začetku v prvih 75 km minila v znamenju sprinterjev. Ekipe teh so ubežnike ujele 15 km pred ciljem in nato svoje kapetane spravile v položaj za etapno zmago.

Največ moči je imel Milan, ki je za drugo etapno zmago na letošnji domači preizkušnji ugnal Norvežana Alexandra Kristoffa (Uno-X Mobility) in Italijana Davideja Cimolaija (Movistar).

Za Milana je bila to osma zmaga v karieri in tretja letos. Eno je dosegel še na dirki po Valencii.

Vingegaard je po zmagah v prejšnjih etapah danes brez pretresov končal v času glavnine in se podpisal pod drugo zmago v skupnih seštevkih to sezono. Konec februarja je bil najmočnejši že na dirki O Gran Camino. Današnje slavje v boju za Neptunov trizob je njegovo 34. v karieri in sedmo to sezono.

Tokrat je prevladoval predvsem v zahtevni peti in šesti etapi, ki ju je dobil po napadu in samostojni vožnji. V seštevku je imel na koncu 1:24 minute naskoka pred drugouvrščenim Špancem Juanom Ayusom (UAE Team Emirates) in 1:52 minute tretjim Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-hansgrohe).

Slovenci letos na dirki med obema morjema niso nastopili, sta pa Primož Roglič (2019, 2023) in Tadej Pogačar (2021, 2022) v zadnjih šestih izdajah štirikrat dobila skupni seštevek te preizkušnje.

59. dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, skupni seštevek po sedmih etapah:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 26:22:23

2. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) + 1:24

3. Jai Hindley (Avs/Bora-hansgrohe) 1:52

4. Isaac Del Toro (Meh/UAE Team Emirates) 2:20

5. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 2:24

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 2:25

7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Visma-Lease a Bike) 3:10

8. Lennard Kämna (Nem/Bora-hansgrohe) 4:02

9. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 4:05

10. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) 4:24