Zadnja Rogličeva dirka za jumbovce

Kolesarska dirka Lombardija je že 117. po vrsti, dolga je 238 kilometrov, uvrščamo jo med gorske preizkušnje, saj bodo morali premagati 4400 višinskih metrov.

Start dirke je letos v Comu, cilj pa v Bergamu, torej bodo dirkali v obratni smeti, kot so lansko leto, ko je zmagal drugič zapovrstjo Tadej Pogačar. Ali lahko kot prvi kolesar zmaga tretjič zapored? Tadej pravi, da je prišel branit zmago, da mu je ta dirka ena izmed najljubših.

Najznamenitejši klanec in kraj na dirki je letos prvi na vrsti. To je priznana Madonna del Ghisallo, do vrha klanca je 8,8-kilometra, povprečen naklon je 4-odstoten. Po ulici Gino Bartali se bodo po letečem cilju pred italijanskim kolesarskim svetiščem, spustili proti Ballagiu, potem jih čaka dolga cesta ob obali jezera Como in nato še jezera Garlate. Ko se bodo približali Bergamu, bodo najprej zavili severno in tu se bodo začeli pravi današnji klanci.

Vzpon na Roncolo je dolg 9,4 km, povprečni naklon pa znaša 6,6 odstotkov. Prvi in ​​zadnji del nista nič posebnega, »srce vzpona« pa se dvigne na 8 do 10 odstotkov. Ko pridejo do vasi, bodo imeli kolesarji za sabo že 100 kilometrov.

Naslednji vzpon je bolj prijazen do kolesarjev. Vzpon na Berbenno je dolg 6,8 kilometra in v povprečju znaša 4,6 odstotka. Gre za enakomeren naklon, tak, kot ga imajo kolesarji najraje. Potem se bodo spet spustili v dolino ob reki Brembo, prek mesta San Pellegrino, ki je svetovno znan po svoji odlični vodi. Potem sledi že vzpon na Passo della Crocetta, ki je dolg 11 kilometrov, s povprečnim 6,2-odstotnim naklonom. Po kratkem spustu se cesta dvigne za 1,4 kilometra. Skoraj raven odsek vodi na 2,5-kilometrski vzpon na Zambla Alta.

Vzpon dneva je zagotovo Passo di Ganda, ki je dolg 9,2 kilometra, s povprečnim 7,3-odstotnim naklonom. Zadnjih 3,2 kilometra vzpona je skoraj 10-odstoten.

Pogačar na poti proti svoji prvi zmagi na Lombardiji leta 2021. FOTO: Luca Bettini Afp

Spust popelje kolesarje v dolino Serio. Zadnji današnji klanec je. 4,5 kilometra pred koncem, ko se bodo kolesarji spopadli s Colle Aperto, 1,6-kilometrsko rampo pri 7,9 odstotkih, zadnji del je neasfaltiran. Zadnji 3 kilometri so po klancu navzdol, cilj pa je na Viale Roma v Bergamu.

Trasa je skoraj kopija izdaje Il Lombardije iz leta 2021. Takrat je Tadej Pogačar napadel na Passo di Ganda. Fausto Masnada se je Slovencu pridružil na spustu, ampak v ciljnem sprintu je bil Tadej hitrejši. Poleg Pogačarja in Rogliča, danes dirka tudi Jan Tratnik.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri