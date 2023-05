Zahrbtna etapa, kakršne se vsi kolesarji bojijo

Hribovita 5. etapa na Giru se začne v Atripaldu in konča v Salernu. Etapa je dolga 172 kilometrov, premagati bodo morali 2400 višinskih metrov.

Že od štarta se cesta vseskozi dviga. Prvi klanec na Passo Serra je dolg 11,6 kilometra, povprečen naklon je 7,4-odstoten. Valovitka - taki etapi rečejo kolesarji. Prva polovica etape je res več ali manj speljana samo gor in dol, brez ravnega kilometra. Najvišja točka etape je vrh klanca na Guardia dei Lombardi. To je 8,4 kilometrski vzpon, povprečen naklon pa je le 3 odstoten. Vrh je 972 metrov nad morjem, od te točke do cilja pa je točno še 100 kilometrov.

Cesta se z nekaj lažnimi ravninskimi prekinitvami spušča vse do Oliveto Citra, kjer kolesarje čaka najstrmejši vzpon dneva: 2,6 kilometra dolg, s povprečnim 8 odstotnim naklonom pri 8 %. Sledi kratek spust do zadnjega klanca na današnji peti etapi, ki je dolg 3,4 kilometra in ima le 3,5-odstoten povprečen naklon.

Potem sledi še 50 hitrih kilometrov do Oliveto Citra, ki je na sami obali Tirenskega morja, cilj pa je v Salernu. Na današnji etapi sta dva gorska cilja 3. kategorije in dva leteča cilja spet za bonus sekunde v skupnem seštevku. Torej, poraja se vprašanje, ali se bosta tudi danes Evenepoel in Roglič potegovala za vsako bonus sekundo?

Najbrž bomo danes videli zelo podoben scenarij etape včerajšnji. Že na štartu se bo vnel hud boj za udeležbo v ubežniški skupinici, ki tudi danes celo lahko pride do cilja. Ekipa DSM, ki bo morala braniti rožnato majico Andreasa Leknessunda, bo danes na nadurah. Vprašanje je ali imajo dovolj dobro ekipo za branjenje prestižne majice. Kaj bo počel Roglič? Spet bo senca Remca Evenepoela, dokler se ne pokaže njegova najbolj šibka točka. Mogoče pa bo obrnil ploščo in v senco spravil Remca, v vlogo, da bo on moral paziti na vsak Rogličev gib.

Salerno je gostil deset etapnih ciljev na Giru. Leta 1995 je bil nazadnje gostitelj, zmagal je Rolf Sorensen.

Na Giru je novi nosilec rožnate majice: Andreas Leknessund (DSM Team). FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri