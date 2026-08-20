Luka Mezgec ima naslednika, mladi Dolenjec se v šprintih kosa z najboljšimi

Drugo etapo dirke svetovne serije Renewi Tour v Belgiji je v kaotičnem šprintu glavnine dobil eden izmed najboljših hitrašev na svetu Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech), ki se je tako razveselil že svoje 66. zmage v karieri. Na dirki, ki jo v kolesarskih krogih pogosto poimenujejo kar svetovno prvenstvo za šprinterje, pa je odlično nase opozoril tudi 20-letni Žak Eržen (Bahrain Victorious), ki je bil danes sedmi.

Na etapi smo sicer videli velik padec, v katerem je bilo udeleženih precej glavnih favoritov za visok skupni rezultat. Najhuje jo je skupil Belgijec Amaury Capiot (Jayco Alula), odstopil je tudi Nico Denz (Red Bull Bora Hansgrohe), v hudih bolečinah pa je zaostal tudi zmagovalec včerajšnje etape Jonathan Milan (Lidl-Trek).

V zadnjih petdesetih kilometrih smo videli veliko napadov, zelo aktiven je bil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), a nekatera moštva so glavnino vseeno pripeljala v šprinterski zaključek. Ker so bile noge po dolgem dnevu že precej izmučene, smo gledali izjemno kaotičen šprint, v katerem pa se je Jasper Philipsen znašel imenitno in prišel do lepe zmage.

Nas pa je še bolj navdušil mladi Žak Eržen, dvajsetletni Dolenjec, ki bo v dneh po evropskem prvenstvu praznoval 21. rojstni dan, je končal na sedmem mestu, če pa bi imel še nekaj več sreče z zavetrjem, pa bi bil lahko tudi drugi. Slovenec se je v zaključku boril prav za to, da se postavi na kolo Philipsena, a ga je malo izrinil Italijan Matteo Milan (Groupama-FDJ). Mladenič se je tako postavil na kolo zmagovalca etape z letošnje dirke po Franciji Sørena Wærenskjoelda, a ga ni uspel prehiteti.

Žak Eržen že drugo sezono vozi za Bahrain Victosious, v moštvu pa mu očitno zaupajo. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling

Naposled je končal kot sedmi, kar je zanj zelo obetaven rezultat, sploh zato, ker ni čistokrvni šprinter, temveč mu bolj ustrezajo klasike, kjer so noge že nekoliko bolj utrujene. V zaključku se z zelo aerodinamičnim položajem odlično postavlja na kolesa glavnih favoritov, hkrati pa zna tudi dobro brati dirko. Letos je imel poleti nekaj težav s kolenom, zaradi katerih denimo ni nastopil na dirki po Sloveniji, a že spomladi je nekajkrat opozoril nase z odličnimi vožnjami na klasikah.

Veseli dejstvo, da se v glavnini odlično pozicioniral, bil je tik ob najboljših kolesarjih, premagal pa je tudi Tima Merlierja (Soudal Quick-Step), Biniama Girmayja (NSN Cycling) ter Olava Kooija (Decathlon CMA CGM), ki so bili letos imenitni na Touru.

Izkušenejša Slovenca nista konkurirala v zaključku

Na dirki sta sicer tudi Luka Mezgec (Jayco Alula) in Erženov klubski kolega Matej Mohorič. Mezgec je na dirki predvsem v vlogi pomočnika in čeprav njegova ekipa nima pravega šprinterja, se kaotičnih zaključkov ne udeležuje več. Mohorič je bil danes precej bolj aktiven, na letečih ciljih je pomagal kapetanu moštva Vladu van Mechelenu, očitno pa bo tudi v nadaljevanju dirke v vlogi pomočnika.

Do konca Renewi Toura so še tri veliko težje etape, v Monaku pa je drevi na sporedu predstavitev ekip, ki bodo nastopale na dirki po Španiji. Predstavilo se bo tudi kar sedem Slovencev.