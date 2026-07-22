Zamudil je na štart kronometra, a vseeno končal v deseterici

Nizozemec Thymen Arensman je v edinem posamičnem kronometru letošnje dirke po Franciji poskrbel za enega najbolj nenavadnih prizorov dneva. Na startno rampo v Évian-les-Bainsu je prišel prepozno, izgubil približno 15 sekund, nato pa na 26,1 kilometra dolgi trasi do Thonon-les-Bainsa kljub spodrsljaju postavil sedmi čas.

Nizozemca ob predvidenem startu ob 16.25 ni bilo na rampi. Medtem ko je ura že odštevala zadnje sekunde, naj bi še vedno sedel v pripravljalnem prostoru, nato pa je eden od članov organizacije stekel ponj. Arensman je v naglici sedel na kolo, se moral v skladu s pravili ustaviti na startni črti in se na progo podal približno četrt minute prepozno. Ob odhodu je jezno zamahnil z roko.

»Arensman je kar sedel v šotoru, medtem ko so že odštevali. Nekdo iz ASO je stekel proti njemu, član ekipe pa je pred njim stal s kolesom,« je dogajanje opisal komentator nizozemske televizije Sebastiaan Timmerman. Po njegovem mnenju so odgovorni v ekipi Netcompany Ineos naredili veliko napako.

Arensman je odgovornost po etapi prevzel nase. Pojasnil je, da je bil osredotočen na nastop, vendar ga niti fizioterapevt ekipe niti predstavniki Mednarodne kolesarske zveze niso opozorili, da mora proti startu. »To je moja odgovornost. Poskušal sem ostati miren in pritiskati na pedala, kolikor sem lahko. Seveda je zelo neprijetno,« je dejal.

Pozneje so najboljši v skupnem seštevku postavili precej hitrejše čase. Zmagal je Remco Evenepoel z rezultatom 32:19, drugi Tadej Pogačar je zaostal 28 sekund. Arensman je kronometer končal na sedmem mestu, minuto in 47 sekund za zmagovalcem. »Jeza mi ne bi prinesla ničesar. Poskušal sem jo spremeniti v energijo, vendar sem samo človek, še posebno v tretjem tednu dirke. Z ekipo se moramo iz tega nekaj naučiti,« je dodal 26-letni Nizozemec.