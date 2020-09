Zanimiva in pisana igra številk

Pariz - Dirka po Franciji, največja kolesarska preizkušnja na svetu, je bila letos drugačna kot v preteklih izdajah zaradi pandemije novega koronavirusa. Toda karavana se je v posebnih mobilnih mehurčkih prebila do Pariza, pregled številk pa ni moč začeti drugje kot pri številki ena, zmagovalcu Toura, slovenskemu kolesarju Tadeju Pogačarju.



1 - Tadej Pogačar je Sloveniji prikolesaril prvo zmago na največji kolesarski dirki na svetu.



2 - drugo mesto je ob dvojni slovenski zmagi zasedel Primož Roglič.



2 - to je bil šele drugi nastop Pogačarja na tritedenskih dirkah, ob prvem na lanski Vuelti je bil tretji



2 - dve posamični drugi mesti je osvojil tudi šprinter Luka Mezgec v 14. in 19. etapi



3 - tri etapne zmage je na dirki po Franciji osvojil Tadej Pogačar



3 - poleg tega bo po današnji slavnostni etapi v Parizu Pogačar poziral s tremi majicami, rumeno za zmagovalca, pikčasto za

najboljšega hribolazca ter belo za najboljšega mladega kolesarja na Touru



4 - slovensko kolesarstvo je z letošnjega Toura odneslo štiri etapne zmage, eno je trem Pogačarjevim dodal tudi Roglič v četrti etapi



7 - v povprečju organizatorji postavijo sedem kilometrov ograj na štartu in cilju etape



8 - etap je bilo na letošnjem Touru kategoriziranih kot gorskih, tri so bile razgibane, preostalih devet pa ravninskih



12 - novih mest, krajev oziroma vasi je letos gostilo bodisi začetek bodisi konec etape



13 - zdravniških vozil, vključno z radiološko postajo in tovornjakom, zadolženim za covid-19, je spremljalo karavano kolesarjev

na vsaki etapi. Za kolesarje je med etapami skrbelo deset zdravnikov specialistov in sedem medicinskih sester



21 - kljub pandemiji novega koronavirusa so organizatorji uspeli izpeljati vseh 21 predvidenih etap do Pariza



29 - kategoriziranih klancev so morali prestati kolesarji na letošnjem Touru



59 - sekund je na koncu znašala prednost Pogačarja pred Rogličem v skupnem seštevku



82 - največ točk je na gorskih ciljih letos zbral Pogačar, ki si je zmago v boju za pikčasto majico priboril na zadnjem kronometru,

na katerem je navkreber ugnal lanskega zmagovalca dirke po Italiji, Ekvadorca Richarda Carapaza (74 točk)



141 - kilometrov je štela najkrajša, osma etapa, v kateri je Pogačar z napadom na prelaz Peyresurde pridobil 40 sekund v primerjavi z ostalimi favoriti in jih zadržal na spustu v Loudenvielle



176 - kolesarjev je začelo Tour v Nici, proti Parizu se jih bo danes odpravilo 146



190 - signal s Toura je letos potoval v 190 držav po svetu



218 - toliko kilometrov je štela najdaljša, 12. etapa na Touru, ki jo je dobil Švicar Marc Hirschi



250 - mest, krajev, vasi se vsako leto prijavi, da bi organiziralo start ali zaključek etape Toura



319 - točk je na vmesnih sprintih in zaključkih etap zbral zmagovalec zelene majice, Irec Sam Bennett. To je edina majica, ki ni

bila v lasti Pogačarja



450 - pokroviteljskih panojev je postavljenih v ciljnem izteku vsake etape



2304 - metrov nadmorske višine je znašala najvišja točka Toura (nagrada Henrija Desgranga) na brutalni prelaz Loze. Roglič je bil za Lopezom v 17. etapi drugi, Pogačar pa tretji



2500 - predstavnikov medijev se običajno zbere na Touru. Ti zastopajo 650 časopisov, spletnih strani, ter televizij in radijev, ki oddajajo signal v svoje države s pomočjo 1800 tehnikov



3484 - kilometrov so morali kolesarji prevoziti na poti od začetka v Nici do cilja na Elizejskih poljanah v Parizu



4400 - obcestnih znakov in drugih ovir so letos dodatno zavarovali zaradi varnosti kolesarjev na letošnjem Touru



4500 - zaradi pandemije so letos uvedli moštvene mehurčke ter karavano izolirali od navijačev, kolikor se je dalo. Vse skupaj pa je ustroj Toura štel okoli 4500 ljudi



29.000 - policistov, varnostnikov in gasilcev opravlja delo med celotnim Tourom



500.000 - evrov prejme zmagovalec Toura, znesek pa se kakopak razdeli med ekipo kot vsi drugi prihodki na Touru



500.000 - tudi do pol milijona evrov ponudijo pokrovitelji za mesto v sponzorski karavani, ki se pred kolesarji pelje po trasi etape

tisti dan



2.293.000 - evrov so organizatorji podelili med kolesarje na letošnji dirki po Franciji



16.000.000 - toliko različnih promocijskih izdelkov vsako leto karavana pokroviteljskih vozil vrže med gledalce na trasi Toura