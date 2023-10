Zapuščam najboljšo ekipo in ne pričakujem, da grem v še boljšo ekipo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo vsaj naslednji dve sezoni dirkal za ekipo Bora-hansgrohe. V pogovoru za spletni portal Cycling News in italijanski časnik Gazzetta dello Sport je kmalu 34-letni Roglič na festivalu športa v Italiji dejal, da ga je prepričalo navdušenje nemške zasedbe v zasledovanju istih ciljev.

Rogliča po pisanju Cycling Newsa že ta teden čakajo prve priprave nemške ekipe v avstrijskem Söldnu, kjer se bo čez deset dni začela tudi sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Zamenjava ekipe bo za slovenskega asa, ki je zadnjih osem sezon dirkal za Jumbo-Vismo, velika sprememba. V dresu nizozemske ekipe je od leta 2016 zbral kar 74 od svojih skupno 80 zmag.

»Rad imam nove in različne izzive. Včasih so te nove stvari boljše, ampak nikoli ne veš, dokler ne poskusiš,« Cycling News citira Rogliča, ki bo 29. oktobra dopolnil 34 let.

Novega izziva v novi sredini se je lotil, ker si ničesar ne želi očitati. Njegov glavni cilj je namreč zmaga na dirki po Franciji, ki mu v karieri še manjka in ki bi jo težko dosegel v ekipi dvakratnega zmagovalca Toura, Danca Jonasa Vingegaarda. Ta ima pri Jumbo-Vismi, od naslednjega leta Visma-Lease a bike, popolno podporo.

»Zapuščam najboljšo ekipo sezone, zato ne pričakujem, da grem v še boljšo ekipo. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,« je v svojem slogu poudaril letošnji zmagovalec dirke po Italiji in med drugimi še dirke Kataloniji, Burgosu in od Tirenskega do Jadranskega morja.

Ne gre čez noč

Za oba omenjena medija je Roglič potrdil, da je o menjavi okolja začel razmišljati na začetku te sezone, ob koncu sezone pa se je, kot pravi, hitro dogovoril z nemško ekipo.

»Seveda so številne ekipe pokazale zanimanje, ampak najbrž mnoge niso mogle izpeljati posla do konca. Ko smo začeli pogovore z Boro, je šlo vse skupaj zelo hitro, saj smo našli dobre skupne točke in cilje. Začutil sem navdušenje nad tem, kar iščem, in zame je bilo to dovolj,« je dejal Roglič.

Veliko počitka po dolgi sezoni ne bo imel, saj bo skupaj z vodstvom ekipe in s trenerskim prišlekom iz Jumbo-Visme Marcom Lambertsom sestavil načrt za prihajajočo sezono skupaj z izbiro moštvenih kolegov.

»Videli smo, da lahko veliko različnih ekip in veliko kolesarjev tekmuje za visoka mesta. Seveda se nič ne zgodi čez noč. Ko sem začel pri Jumbu leta 2016, smo potrebovali precej časa, da smo dosegli želeno raven. Bomo videli,« pravi Roglič.

Kisovčan bo glavni mož nemške zasedbe za Tour 2024, seveda pa bo nastopal tudi na drugih dirkah. Te bo razkril sredi priprav na novo sezono.

»Na nekaterih dirkah bi rad imel svobodo. Seveda je Tour glavni, to pravimo vsi, in tudi jaz bi rad šel tja z najboljšo možno podporo. Želim zmagovati,« je bil jasen Roglič.

»Lahko rečete, da sem izbirčen, toda res bi rad dal vse za nekaj specifičnih ciljev. Karkoli se bo že zgodilo, ne želim imeti nobenih obžalovanj. Če ne poskusiš, nikoli ne boš vedel,« je še dejal letos četrti kolesar svetovne lestvice.