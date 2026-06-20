Zaradi kolesarske dirke v soboto obsežne zapore cest na Gorenjskem in na Vršiču

Organizatorji voznike pozivajo k pravočasnemu načrtovanju poti.

Zaradi kolesarske dirke bodo v soboto, 20. junija, med 10.15 in 16. uro na Gorenjskem in delu Zgornjesavske doline v veljavi številne začasne zapore cest. Trasa bo potekala od Kranja prek Škofje Loke, Železnikov, Dražgoš, Krope, Lesc in Bleda do Kranjske Gore, nato pa čez Italijo do Predela in nazaj prek Vršiča.

Največje prometne motnje bodo pričakovano na območju prelaza Vršič, kjer bo regionalna cesta od zapornic v Trenti do zapornic nad Kranjsko Goro za ves motorni promet zaprta med 5. in 16. uro. V tem času bo dostop omogočen le pešcem in kolesarjem.

Pristojni voznike pozivajo, naj potovanja načrtujejo vnaprej in upoštevajo navodila redarjev ter prometno signalizacijo.

Predvidena časovnica zapor

Kranj–Škofja Loka: med 10.10 in 10.50

Škofja Loka–Železniki: med 10.35 in 11.15

Železniki–Kropa: med 11.00 in 11.45

Kropa–Kamna Gorica–Lesce: med 11.30 in 12.00

Lesce–Bled: med 11.40 in 12.10

Bled–Spodnje Gorje–Krnica: med 11.50 in 12.20

Krnica–Radovna–Mojstrana: med 12.00 in 12.50

Mojstrana–Kranjska Gora–Rateče: med 12.25 in 13.20

Rateče–Trbiž (Italija): med 12.55 in 13.45

Trbiž (Italija)–Predel: med 13.15 in 14.10

Predel–Kluže–Trenta: med 13.35 in 14.30

Trenta–Vršič–Kranjska Gora: popolna zapora med 5.00 in 16.00

Organizatorji in pristojne službe prebivalcem ter obiskovalcem svetujejo, da spremljajo aktualne prometne informacije in si za potovanje na prizadetih območjih vzamejo več časa.