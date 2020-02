FOTO:Zaradi koronavirusa odpovedali dirko po Emiratih

Sum o okužbi v moštvu UAE Team Emirates

Končni rezultat dirke bo veljaven po peti etapi, na kateri je zmagal Tadej Pogačar in tako skupno osvojil 2. mesto.

Pogačar zasedel skupno drugo mesto

Dirka po Združenih arabskih emiratih, na kateri je v včerajšnji peti etapi zmagal slovenski kolesarski as Tadej Pogačar , je po poročanju številnih medijev ter ekip s prizorišča odpovedana zaradi okužb s koronavirusom v hotelu Crowne Royal Plaza Abu Dhabi Yas Island, kjer so nastanjene ekipe.Moštvi Astane in Jumbo Visme sta prek uradnih profilov na družabnih omrežjih sporočili, da je dirka po ZAE odpovedana, o tem pa poročajo tudi številni mediji ter novinarji, ki so morali včeraj zvečer ostati v hotelu zaradi suma na okužbo s koronavirusom.»Dobili smo informacijo, da je dirka po ZAE odpovedana zaradi pojava koronavirusa. Vsem vpletenim želimo vse najboljše, medtem ko čakamo na nadaljnji potek dogodkov,« so zapisali na twitterju pri nizozemskem moštvu, za katerega nastopa tudi, ki pa ga letos ni na dirki.Italijanski mediji poročajo, da so se za odpoved dirke odločile lokalne oblasti, ki bodo poskrbele za teste kolesarjev in osebja v naslednjih urah. Tisti, katerih test bo pozitiven, bodo morali ostati v 15-dnevni karanteni, ostali bodo lahko v nedeljo odpotovali iz države. Pred hotel se je pripeljala tudi posebna policijska enota CBRN, ki je usposobljena za primere kemičnih, bioloških in radioloških kontaminacij, še poročajo italijanski mediji.Posebna enota je izolirala območje, ustvarila karanteno, trenutno pa moštva in osebje ekip, prisotnih na dirki po Združenih arabskih emiratih, opravljajo testiranja za morebitno prisotnost virusa covid-19, ki je povzročil številne preglavice tako v svetu športa kot drugod z več kot 80.000 potrjenimi primeri ter več kot 2000 smrtnimi žrtvami.Gazzetta dello Sport poroča, da obstaja sum o okužbi z omenjenim virusom pri dveh članih strokovnega osebja moštva UAE Team Emirates, za katero dirka tudi 21-letni Pogačar. Šlo naj bi za dva maserja italijanske narodnosti.Španska Marca poroča, da so vse kolesarje in spremljevalno osebje po četrti etapi v sredo pripeljali iz Dubaja v Abu Dabi, po prihodu pa so organizatorji v elektronski pošti moštvom zaukazali, da morajo ostati v hotelu. Včeraj so v ZAE zabeležili šest novih primerov okužbe s koronavirusom, skupna številka pa je zdaj pri 19, zaradi česar so oblasti prepovedale letalski promet v državo s sosednjih držav.»Škoda, da so morali odpovedati dirko po ZAE, toda zdravje mora biti vedno na prvem mestu. Vsi čakamo na teste in ostajamo v hotelu, dokler nam ne ukažejo drugače. Upam, da se bodo vpleteni hitro pozdravili in da ne bo več primerov okužbe s koronavirusom,« je na družabnih omrežjih zapisal član IneosaKončni rezultat dirke bo veljaven po peti etapi, na kateri je včeraj zmagal Tadej Pogačar. Slovenski kolesarski as in član moštva UAE Team Emirates je zasedel skupno drugo mesto za zmagovalcem Britancem(Mitchelton - Scott) ter pred(Astana).