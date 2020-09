FOTO:Zaradi omejitev v lov za zmago le 500 tekmovalcev

V soboto so izpeljali 83 kilometrov dolgo sponzorsko preizkušnjo, Barjanko, ter oba maratona za družine in tiste najmlajše v okolici Kongresnega trga. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je 39. Maraton Franja BTC City, ki bi moral biti prvotno na sporedu od 12. do 14. junija, nekoliko okrnjen. Odpadel je tradicionalni petkov spored z vožnjo na kronometer, odpadel bo prav tako celoten družabni del prireditve – v cilju bodo podelili nagrade le najboljšim v vsaki kategoriji.

DANAŠNJI SPORED MARATONA FRANJE 09.00 Maraton Franja BTC City 2020 (156 km)

10.40 Triglav mali maraton Franja BTC City (97 km)

Danes ob 9. uri se začne glavni dogodek letošnjega 39. maratona Franje. Tega se bo letos tri mesece kasneje od prvotnih načrtov udeležilo največ 500 tekmovalcev, kar je precej manj kot prejšnja leta. Toda novi koronavirus je z vladnimi omejitvami posegel tudi v letos največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Kolesarski praznik Maraton Franja so v soboto odprli najmlajši, družine in užitkarji . Glavna preizkušnja maratona Franje pa se začne danes ob 9. uri s startom v ljubljanskem BTC, kjer bo 156 kilometrov kasneje tudi zaključek glavne dirke. Ob 10.40 bo na vrsti še mali maraton (97 km), ki se bo prav tako začel in končal v omenjenem nakupovalnem centru.Lani je glavno dirko dobil Italijanpred dvema Slovencema,in. Danes bo na startu zmagovalec iz leta 2018, Nemec, ki je po besedah organizatorja odločen ponovno osvojiti dirko, saj v Slovenijo prihaja s kar sedmimi pomočniki.Obeta se torej zanimiva preizkušnja, na startu pa bo zgolj 500 tekmovalcev zaradi vladnih omejitev v zvezi z novim koronavirusom. Kolesarji bodo morali na start z maskami, pred tem pa bodo morali oddati tudi vprašalnik za covid-19, ki so ga prejeli od organizatorja.V soboto so sicer izpeljali 83 kilometrov dolgo sponzorsko preizkušnjo, Barjanko, ter oba maratona za družine in tiste najmlajše v okolici Kongresnega trga.Zaradi maratona bodo do zgodnjega popoldneva zaprte nekatere ceste v Ljubljani. Več informacij o zaporah je na spletni strani dogodka