Zaradi Tadeja Pogačarja bo Vuelta še večja dirka

S spektakularno predstavitvijo ekip pred Casinojem v Monte Carlu se je začel uradni spored 81. dirke po Španiji, ki bo najbolj slovenska doslej. Na štartu 3275-kilometrske preizkušnje, ki se bo 13. septembra končala v Granadi, bo kar sedem naših kolesarjev. S Tadejem Pogačarjem (UAE) ima Slovenija prvega favorita, s Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) pa rekorderja po številu zmag. Španski mediji in javnost so po besedah novinarja Danija Mirande pripravljeni za še eno Vuelto slovenskega šova in prevlade.
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