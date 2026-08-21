Zaradi Tadeja Pogačarja bo Vuelta še večja dirka

S spektakularno predstavitvijo ekip pred Casinojem v Monte Carlu se je začel uradni spored 81. dirke po Španiji, ki bo najbolj slovenska doslej. Na štartu 3275-kilometrske preizkušnje, ki se bo 13. septembra končala v Granadi, bo kar sedem naših kolesarjev. S Tadejem Pogačarjem (UAE) ima Slovenija prvega favorita, s Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) pa rekorderja po številu zmag. Španski mediji in javnost so po besedah novinarja Danija Mirande pripravljeni za še eno Vuelto slovenskega šova in prevlade.