Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pogojna zaporna kazen

Slovaški kolesar Peter Sagan, sedemkratni osvajalec zelene majice na dirki po Franciji, je prejel trimesečno pogojno zaporno kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola lani v Monaku. Nekdanji svetovni prvak tudi tri mesece ne bo smel voziti avtomobila.

Sagan bo konec leta prenehal s cestnimi dirkami in se bo osredotočil na gorsko kolesarstvo. A v soboto ga še čaka začetek zadnje njegove dirke po Franciji.

Kot je poročal Monaco Matin, je najuspešnejšega zmagovalca točkovnega tekmovanja na Touru maja ustavila in nato testirala policija, potem ko so ga opazili, kako brezobzirno vozi, medtem ko je skušal parkirati skuter. Na kraju samem so opravili preizkus alkoholiziranosti, nato pa so ga pospremili na lokalno policijsko postajo, kjer je drugi preizkus potrdil, da je kolesar prekoračil dovoljeno mejo.

Novembra 2021 je sodišče v Monaku Sagana že kaznovalo z denarno kaznijo, potem ko je imel Slovak v začetku leta težave s kršitvijo policijske ure v času pandemije covida-19. Kasneje se je za incident opravičil. Sagan se tokratnega zaslišanja ni udeležil, saj je trenutno v Španiji, kjer se pripravlja na začetek Toura. Ta se bo v soboto začel v španskem Bilbau.

Saganova obramba je na sodišču trdila, da je kolesar po nedavni vrnitvi iz ZDA trpel zaradi časovnega zamika in nespečnosti ter da ni vedel, da je njegova stopnja alkohola v telesu previsoka. Toda sodišče je Saganu za dejanje izreklo trimesečno pogojno zaporno kazen in mu za enako obdobje prepovedalo vožnjo motornih koles in avtomobilov.

Trikratni svetovni prvak se je na instagramu opravičil z videoposnetkom, v katerem je izjavil: »Sporočam vam, da mi je zelo žal, ker sem v trenutku šibkosti naredil napako. Opravičujem se svoji družini, prijateljem, ekipi, sponzorjem in vsem, ki so me podpirali. Zavezan sem, da se bom iz te napake nekaj naučil in v prihodnosti postal boljši človek.«