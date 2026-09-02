Zasavski orel preži na Majorčana, Tirolca in Škota

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2. 9. 2026 | 11:00
4:17
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Francoz Bastien Tronchon (Groupama FDJ) je bil nepričakovani junak šprinterske 10. etape, s katero se je začel drugi teden 81. Vuelte. V naslednjih dneh se bo nadaljevala bitka za rdečo majico, ki se je do sobotnega padca zdela nedotakljiva na plečih Tadeja Pogačarja (UAE). Dirka za Pogijevo nasledstvo je odprta, v njej pa le Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) dobro ve, kako pokoriti konkurenco na španskih cestah.

Vsekakor so na njegovi strani bogate izkušnje, saj ima za seboj desetletje dirkanja na najvišji ravni, v katerem je slavil 92 zmag, med njimi tudi pet v skupnem seštevku tritedenskih dirk. Tudi na Giru 2023, na katerem je z dramatično mojstrovino na Višarjah pokazal, da zna potrpežljivo čakati na odločilni trenutek.

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Gospodarstvo

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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