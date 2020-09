Zatišje pred uro resnice

Pariz

Tadej Pogačar še ni dal banane v žep, v Pariz hoče priti prvi. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Profil 19. etape:

- Težko je napisati, da bo nekdo na Touru »počival«, vendar če bo le mogoče, se bodo tekmeci za najvišja mesta v skupnem seštevku skušali čim manj obremenjevati v današnji etapi, ki bo tako spet pisana na noge ubežnikom, lovcem na etapne zmage.In takih je še kar nekaj v pelotonu, ki med tritedenskim mučenjem še niso izgubili apetita po etapni zmagi.Junak zadnjih treh etap je polegzagotovo tudi(Ineos Grenediers), tri dni zapored je bil v begu, vendar ni zmagal v nobeni izmed etap. Mogoče to ne bi bilo tako nenavadno, čene bi bil lanski zmagovalec Gira in ne bi bil en večjih osmoljencev letošnjega prvega tedna Toura. V treh dneh je nadoknadil 20 minut zaostanka in je zdaj že na pragu deseterice, vendar vmes ne bo mogel, saj je še vedno več kot 5 minut za desetimDanašnja 19. etapa je dolga 166 kilometrov in poteka od Bourg-en-Bresse do Champagnole. Nazadnje so bili v teh krajih v gorovju Jure in ob reki Ain pred štirimi leti, ko sta se v Culozu za etapno zmago pomerilain, prvega so lani ujeli na dopingu in se je upokojil. Leta 2014 so se kolesarji za etapno zmago pomerili v Saint-Étiennu, v katerem je zmago slavilpredinV današnji etapi je na 82. kilometru gorski cilj 4. kategorije, na 117. kilometru pa edini leteči cilj. Cela trasa je valovita, vse prej kot ravna, ubežniki bodo imeli odlično priložnost, da beg uspe, favoriti pa odlično priložnost za »skrivanje« in »počitek« v zavetrju pomočnikov.