Zdaj ves kolesarski svet ve, kje je Možjanca

Bogdana Finka kolesarska Slovenija pozna kot nekdanjega tekmovalca, direktorja novomeškega kluba, predvsem pa kot direktorja dirke po Sloveniji, ki jo je v zadnjem desetletju popeljal v neslutene višave. Bogate izkušnje je prenesel tudi na evropsko prvenstvo, na katerem so mu zaupali vlogo tehničnega direktorja. To pomeni, da je odgovoren za malodane vse, ker se dogaja na trasi in ob njej. Njegova ekipa si za dosedanji del EP, katerega vrhunec je bila nedeljska članska cestna dirka, zasluži čisto desetico.

»S to traso smo zadeli. Odlična je za kolesarje, malo manj pa je prijazna za spremljevalne avtomobile in motorje. Dejstvo je, da večina Slovencev pred tem prvenstvom še ni slišala za Možjanco, zdaj pa jo pozna ves kolesarski svet,« je za Delo povedal Fink.