Združenje profesionalnih kolesarjev zavrača znižanje plač

Pariz – Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA) je sporočilo, da ne bo sprejelo globalnega znižanja plač zaradi pandemije novega koronavirusa in je pozvalo na enotnost in solidarnost. »Pripravljeni smo na kompromise, a ne bomo pristali na splošen rez. Vsak položaj je poseben, ni enak v vseh moštvih, zato ga je treba posamično tudi obravnavati,« meni predsednik združenja, nekdanji odlični kolesar Gianni Bugno.



Več ekip svetovne serije, kot so CCC, Mitchelton, Astana, Bahrain in Lotto, je za čas krize znižalo plače zaposlenim, nekatere celo za 80 odstotkov, združenje ekip pa je kolesarje pozvalo, da se prilagodijo trenutnemu stanju. »Večjih znižanj plač ne moremo sprejeti, dokler ne dobimo dokazov, da pogodb ni moč spoštovati. Moramo se izogniti špekulacijam in omejiti težave, s katerimi se srečujejo kolesarji in njihove družine. Upamo, da bomo našli najboljšo rešitev, da kolesarjev, osebja ekip ali koga drugega iz kolesarske družine ne bodo odpustili,« je dejal Bugno.



Sekretarka društva Laura Mora poziva na enotnost: »Vsi smo se našli na ladji sredi neurja. Moramo delovati kot ekipa, da se rešimo.« Mednarodna kolesarska zveza UCI je v četrtek sporočila, da je prejela več kot 650 zahtevkov za odlog ali odpoved dogodkov v obdobju do meseca avgusta, za zdaj pa nihče ne ve, kdaj se bodo tekmovanja lahko nadaljevala.