Že če bo Tour, bo to velika zmaga

Ljubljana - Mladi slovenski kolesar Tadej Pogačar je v intervjuju za spletni portal Cyclingnews dejal, da na dirko po Franciji odhaja brez pritiska in da tam od njega ne pričakujejo veliko. Enaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je namreč prepričan, da bo že izvedba Toura velika zmaga za kolesarstvo.



Po izjemni sezoni 2019, ko je med kolesarsko elito zabeležil številne vidne rezultate, največjega med njimi s tretjim mestom na dirki po Španiji, Pogačar ni več zgolj mladi talent. V karavani velja za kolesarja, ki se bori za najvišja mesta na največjih dirkah.



Ravno zato bo njegov prvi nastop na Touru pod posebnim drobnogledom. A Pogačar je v intervjuju za Cyclingnews dejal, da na njegovih ramenih ne bo nikakršnega pritiska. »Pričakovanj bo manj, kot če bi kolesarili celo sezono. Ljudje ne pričakujejo veliko od mene po pandemiji. Nekateri niti ne verjamejo, da bomo sploh kolesarili na Touru,« je dejal 21-letnik.

Vse je še v zraku

Letos je bil eden redkih vrhunskih kolesarjev, ki so sezono že začeli, prekinitev pa je prišla na dirki po Združenih arabskih emiratih, ki jo je končal na drugem mestu. O nadaljevanju tekmovalnega obdobja 2020 razmišlja s trezno glavo.



»Vse je v zraku. Toda če bomo izpeljali Tour, je prehitro, da bi govoril o rezultatih. Če bomo dirkali, bo že to velika zmaga. Predstavljam si, da se bom ustrezno pripravil in se potrudil po najboljših močeh, o rezultatih pa ni moč govoriti,« je dodal Pogačar, ki je izpostavil, da bo večina velikih imen priprave v letošnji sezoni podredilo predvsem Touru. Razlog za to pa je zgoščen ritem dirk in njihovo prekrivanje v sporedu Mednarodne kolesarske zveze.

Zanj štart 1. avgusta

Mladi kolesar UAE Team Emirates, s katerimi je podaljšal pogodbo vse do konca leta 2024, bo sezono po vsej verjetnosti nadaljeval v Italiji, kjer bodo z moštvom predvidoma opravili višinske priprave v Sestrieru. »Ni še 100-odstotno gotovo, toda najbrž se bom udeležil na Strade Bianche 1. avgusta, potem pa se bom udeležil bodisi dirke po Lombardiji bodisi Milano-San Remo. V načrtu je nato kriterij Dauphine, po Touru pa nastop na svetovnem prvenstvu,« je razkril Pogačar, letos zmagovalec dirke po Valencii.



Zaključil je, da z moštvom doslej še niso sprejeli uradne odločitve, kje bo v letošnji sezoni dirkal. Tour naj bi se sicer začel 29. avgusta in končal 20. septembra.