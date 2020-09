Zeeman vzrojil, ko so razstavili Rogličevo kolo

Športnemu dirketorju Merijn Zeeman (levo) so podvzeli akreditacijo. FOTO: Jumbo Visma

je po 18. etapi lahko odkljukal še en uspešen dan, po katerem je še bližje zmagoslavju na Touru. Nato pa je dogajanje v karavani razburkala novica o tem, da so z dirke izključili enega od športnih direktorjev njegove ekipeTemu je botroval incident iz dneva prej, po 17. etapi se je Zeeman neprimerno vedel, grozil in ustrahoval uradne osebe Svetovne kolesarske zveze (UCI), je včeraj zvečer v svojem poročili zapisala tekmovalna žirija Toura in objavila tudi kazen, globo v višini 2000 švicarskih frankov in izključitev z dirke.Kasneje se je Rogličeva ekipa opravičila, Zeeman pa je pojasnil ozadje dogodka med preverjanjem koles v cilju 17. etape na Col de la Loze. »Incident med pregledom koles je dal komisiji upravičen razlog, da so Zeemana izključili. Merijn se je opravičil že tam in tako kot celotna ekipa obžaluje, da se je tedaj debata tako razgrela,« so sporočili iz nizozemske ekipe in ob tem dali vedeti, da je bilo Rogličevo kolo, ki so ga preverjali za »tehnološki doping« (morebitno prisotnost motorja), v skladu s pravili.»Ujezil sem sem, ko je komisar s Primoževega kolesa snel gonilko. Zagovarjamo čist šport in se zavedamo, da so del tega tudi tovrstna preverjanja, ki pa bi jih morali opravljati v razumnih mejah. Kljub temu bi moral ostati miren in bi moral komisarje UCI nagovoriti bolj spoštljivo. Izjemno mi je žal, da so me izključili, vendar gredo naše rumene sanje naprej,« je povedal Zeeman, ki bo z ekipo ostal v Franciji, le uradnih funkcij ne bo smel več opravljati.