Želja je jasna: Tour de France v Sloveniji

V Sloveniji se mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tour de Francea Christianom Prudhommom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Toura.

Logar je pojasnil, da je bila delegacija skupaj s predstavniki ministrstva za gospodarstvo, delo in šport na trasah, ki jih je slovenska stran za zdaj predvidela za uvodne etape francoske pentlje. »Danes imamo skupno večerjo in verjamem, da bomo dorekli nekaj gabaritov,« je dejal Logar. Računa, da bo v petek, ko se bo Prudhomme sestal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, že več jasno in da bodo z vodstvom dirke našli skupne točke.

»Naša želja je, da bodo v prihodnjih letih enkrat prvi trije dnevi Toura v Sloveniji,« je dejal Logar. »Zelo jasna želja zanesenjakov, tistih, ki spremljamo Tour, je da glede na izjemne dosežke slovenskih kolesarjev tudi v Sloveniji občutimo košček tega spektakla,« je poudaril. Zato je vesel, da lahko nadaljuje pogovore o tem z vodstvom dirke po Franciji. Meni, da je Slovenija kolesarski narod. Prepričan je, da bi lahko ministrstvo v povezavi z gostovanjem znamenite dirke v Sloveniji oblikovalo kar nekaj programov, ki bi močno pospešili slovenski turizem in šport. Finančni stroški, povezani s štartom Toura v Sloveniji, se mu ob tem zdijo drugotnega pomena.

Christian Prudhomme je na obisku v Sloveniji. FOTO: Manon Cruz/Reuters

»Pripeljati športni dogodek takšnih dimenzij v Slovenijo ima številne multiplikativne učinke, ki presegajo investicijski vložek,« je poudaril. Pojasnil je, da si z njim želijo povezati dogajanje tudi v letih pred prihodom Toura v Slovenijo, da bi spodbujali kolesarstvo in zdrav način življenja ter da bi Slovenija postala kolesarska destinacija s turizmom z visoko dodano vrednostjo. Prudhomme se je slovenski delegaciji zahvalil za sprejem in poudaril, da je vesel tako močne kandidature, ki pa ni edina, saj sta tu še kandidaturi Češke in Nemčije. »Je pa zanimanje, ki ga kažete, za nas zelo pomembno,« je dejal in izrazil upanje, da se bo ta projekt čez nekaj let uresničil.

Kot je znano, je prejšnji predsednik vlade Robert Golob julija lani Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029. Pri tem je izpostavil ključno vlogo slovenskih zvezdnikov za popularizacijo tega športa v Sloveniji. V pismu o nameri je prejšnja slovenska vlada s partnerji pripravila tudi brošuro s predlogom treh tras, ki bi jih gostila Slovenija. V brošuri so prvo etapo predvideli od Novega mesta do Ljubljane, po profilu pa bi bila namenjena šprinterjem. Druga, bolj razgibana, bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, medtem ko naj bi bil v tretji štart v Kranju in cilj na Vršiču.