Zgodovinska ura resnice

Višinska razlika kronometra: 910 m

Ravninski del*: 19,6 km

Spust: 2,7 km

Skupaj: 36,2 km

*-2 in +2-odstoten naklon smo označili kot ravnino

Tadej Pogačar štarta ob 17:12, zadnji pa Roglič on 17:14.

Predzadnji dan zgodovinskega Toura za Slovenijo. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Skupni vrstni red po 19. etapi ostaja nespremenjen:

S spremljanjem v živo začnemo ob 15:30

Profil 20. etape

Predzadnja 20. etapa letošnjega Toura bo danes dokončno snela vse maske in pokazala, kdo bo jutri v rumeni majici paradiral po Elizejskih poljanah.Današnji kronometer od Lura do La Planche des Belles Filles, je dolg 36,2 kilometra in ga uvrščamo med gorske različice, saj je zadnjih 5,9 kilometra klanec s povprečnim 8,5-odstotnim naklonom. Kolesarji ta klanec poznajo, svojo premiero na Touru je imel leta 2012 in potem še dve leti kasneje in 2017 ter tudi lansko leto. Tega klanca se kolesarji bojijo, ne marajo ga, tudi zato, ker ravno proti cilju pokaže svoje zobe z 20-odstotno strmino.Prvih 15 kilometrov kronometra je več ali manj ravninskih, potem gre vseskozi navzgor, pred zadnjim klancem je še Col de la Chevestraye na 25. kilometru, teren je ravno tak, da kolesar ne ve, ali bi pritiskal do konca ali bi nekaj privarčeval za konec. Tisti, ki jih bo bolj peklo v telesu, se bo odločil za slednje, potem pa doživel šok, ko bo čutil, da bo komaj priplezal čez 20-odstotno strmino. Vmesni časi se bodo beležili na 14,4-kilometru, ter na 30,3 pri podplatih La Planche des Belles Filles.Nemec Roger Kluge (Lotto Soudal), gre prvi na štart ob 13:00, naslednjih 71 kolesarjev se bo na 36,5-kilometrsko traso podalo v minuto in pol dolgih intervalih, zadnjih 74 pa v dvominutnih.Na štartu so še trije Slovenci,(Mitchelton Scott ),(Bahrain McLaren), ter(UAE Emirates).Rogličeva zmaga sploh še ni sigurna kaj šele potrjena, v vožnjo na čas se lahko zgodi marsikaj. Največjihsovražnikov je v tem trenutno več: prepričanost v svojo zmago, ker je časovna razlika zadostna; podcenjevanje nasprotnika, kar v tem primeru ne pride ravno prav, kerve, da ga jeprehitel na letošnjem državnem prvenstvu; malodušnost, ki pride ob pogledu na časovno razliko tekmecev; nepredvidena nesreča, kot je padec ali tehnična okvara …Vse to se je zgodilo, leta 1989, ko je pred zadnjo etapo 24-kilometrskim popolnoma ravnim kronometrom čez Elizejske poljane, imel 50 sekund prednosti pred Američanom. Rumeno majico je izgubil za 8 sekund. Odločale so revolucionarne tehnične spremembe kolesa Američana, no pa tudiognojek na zadnjici, kar pa smo zvedeli šele dvajset let kasneje.1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 79:45:302. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 00:00:573. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 00:01:274. Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 00:03:065. Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 00:03:286. Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:04:197. Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 00:05:558. Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 00:06:059. Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 00:07:2410. Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 00:12:12