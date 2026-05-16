Zidovi ob Jadranskem morju bodo naslednji Vingegaardov izziv

Karavana na 109. kolesarski dirki po Italiji je prispela v regijo Marke, kjer se vsako leto zaključuje večdnevna preizkušnja svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Tisti, ki ste to preizkušnjo v preteklosti ob velikih uspehih slovenskih kolesarjev spremljali, veste, da je tam trasa vselej zanimiva in razgibana – četudi redko vidimo res dolge vzpone, je na trasi zato več kratkih, ki dodobra razbijejo glavnino.

Prav to bomo videli tudi na osmi etapi Gira, ki se začne v Chietiju, po 156 kilometrih in štirih kategoriziranih vzponih pa se konča v Fermu. Vmes bo šla rožnata karavana tudi skozi San Benedetto del Tronto, kraj ob Jadranskem morju, ki vsako leto gosti zadnjo etapo Tirreno-Adriatica, letos pa je tam slavil Jonathan Milan. Danes italijanski velikan ne bo favorit za zmago, saj bo trasa veliko težja – vsi najzahtevnejši vzponi se bodo zvrstili v zadnjih petdesetih kilometrih, prvi izmed njim pa bo Montefiore d’Aso, kjer je bil dva meseca nazaj na dirki dveh morij v akciji tudi Primož Roglič.

Danec je že oblekel modro, kdaj bo na njegovih ramenih rožnata majica? FOTO: Luca Bettini/AFP

Najtežjih bo zadnjih dvanajst kilometrov. Najprej bodo kolesarji premagali vzpon Capodarco (2,6 km, 6,1 %), kjer se vsako leto konča prestižna razvojna dirka, lani pa jo je zmagal Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Po tehnično zahtevnem spustu karavano do cilja v Fermu loči še 3,7-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 5,7 odstotka – a tukaj številke nekoliko zavajajo, saj bo od začetka klanca 700 metrov povprečni naklon 13,5 %, cesta pa se navkreber postavi tudi z naklonom 22 odstotkov.

Pričakovati gre srdite boje za preboj v beg dneva, saj imamo po prvi gorski etapi s ciljem na Blockhausu veliko več poražencev kot zmagovalcev. Zelo strm in eksploziven zaključek bi v težave lahko spravil kakšnega tipičnega klančarja, ki se na pospeševanjih ne znajde najbolje, izpostaviti gre Felixa Galla (Decathlon CMA CGM).

Ekipa Bahrain Victorious je v sedmi etap zelo dostojno branila rožnato majico. FOTO: Luca Bettini/AFP

Poleg Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) bi lahko zaključek ugajal tudi Giuliju Pellizzariju (Red Bull Bora Hansgrohe) in Giuliju Cicconeju (Lidl-Trek), kot vselej pa bodo napadalni tudi člana Emiratov Jan Christen, Jhonatan Narváez in Antonio Morgado. Dobro pripravljenost so prikazali še Christian Scaroni, Diego Ulissi (oba XDS Astana), Alessandro Pinarello (NSN Cycling), Michal Valgren (EF Education EasyPost) in Javier Romo (Movistar) – vsi so v skupnem seštevku izgubili ravno dovolj, da bi jih ekipe vodilnih lahko spustile v pobeg.

A če bo beg zmagal, ta ne bo imel prav velike prednosti. Ekipa Bahrain Victorious s športnima direktorjema Francom Pellizottijem in Gorazdom Štangljem si želita z Afonsom Eulaliom rožnato majico obdržati vsaj do vožnje na čas, ki bo v nedeljo potekala v Massi ob Tirenskem morju.