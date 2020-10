FOTO:Zletel na glavo v ograjo in jo odnesel brez zlomov

Ljubljana

- Kolumbijski kolesar, šesti v skupnem seštevku letošnje dirke po Franciji, kronometra na sobotnem uvodu dirke po Italiji ni končal, saj je grdo padel.Po padcu so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa niso ugotovili težjih poškodb, tako da je že zapustil zdravniško oskrbo in se pridružil ekipnim kolegom v hotelu.»Rentgen ni pokazal zlomov. Poleg odrgnin ima globoko rano na ilijačni arteriji, ki so mu jo v operacijskem posegu zašili. Jutri se bo vrnil domov, potem pa bomo spremljali njegovo okrevanje,« je dejal, športni direktor Lopezove ekipe Astana.Na novinarski konferenci je Vinokurov potrdil, da v ekipi še ne vedo, ali bodo s Kolumbijcem, ki je bil na Giru predviden kot pomočnik kapetanoma Dancuin Rusu(v vožnji na čas se nista izkazala), podaljšali sodelovanje za naslednjo sezono.Na Touru je bil Lopez nekaj časa glavni konkurent slovenskima asomain, a je v predzadnji etapi, kronometru, izgubil tretje mesto in padel na šesto.