Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

Kako veliko Tadej Pogačar pomeni v svetovnem merilu in kakšen magnet za športne navdušence z vsega sveta je, je nazorno pokazal minuli konec tedna v Komendi. V treh dneh kolesarskega praznika so se ob boku svetovnega prvaka zvrstili tekmeci, predvsem pa prijatelji iz pelotona, najmlajši, ki želijo po njegovih stopinjah, v nedeljo pa še vsi tisti, ki so za nekaj trenutkov v senci največjega vseh časov pripravljeni široko odpreti denarnico. Za pravo VIP-izkušnjo je 30 gostov, predvsem iz ZDA in Azije, brez težav odštelo tudi 6000 evrov po glavi ...

Zakaj torej že letos sledi naskok na Vuelto in zakaj je prav, da je temu tako, preberite v nadaljevanju kolumne.