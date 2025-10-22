Zmage so doma tam, kjer je Tadej Pogačar

V nadaljevanju preberite:

»Že sedem let govorim, da je to moja najboljša sezona doslej in tudi tokrat bom rekel, da je bila to moja najboljša sezona,« je Tadej Pogačar povedal, ko je 11. oktobra v Bergamu sestopil s kolesa po peti zaporedni zmagi na dirki po Lombardiji. Po letu, v katerem je vnovič zmagal na Touru, osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka ter dobil tri od petih spomenikov, bi mu stežka oporekali. Po sedmih letih pa kljub izjemnim uspehom ne moremo zapisati, da je bila to najboljša sezona slovenskega kolesarstva.