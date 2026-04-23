Zmagoslavje Nemca, mladi slovenski kolesar znova med deseterico

Nadarjeni Jakob Omrzel je na današnji etapi dirke po Alpah med Arcom in Trentom ponovil včerajšnji dosežek.
Jakob Omrzel je tudi današnjo etapo končal na osmem mestu. FOTO: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Reuters
M. Š., STA
23. 4. 2026 | 17:33
23. 4. 2026 | 17:39
Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel je v četrti etapi dirke po Alpah med Arcom in Trentom v dolžini 167,8 km zasedel osmo mesto. Mladi član ekipe Bahrain Victorius je ponovil dosežek včerajšnje etape, s tem pa pred zadnjo etapo ostal na sedmem mestu v skupni razvrstitvi dirke.

Razgibano etapo je dobil nemški kolesar Lennart Jasch (Tudor), ki je bil najmočnejši iz skupine petih ubežnikov; ti so pobegnili že 150 km pred ciljem. Zadnjih 25 km je odpeljal sam in do konca zadržal prednost pred domačinoma Matteom Sobrerom (Lidl-Trek) in Federicom Iacomonijem (UKYO). Omrzel je v cilj prišel s skupino kolesarjev, ki so za zmagovalcem zaostali za 20 sekund.

Večjih premikov v skupnem seštevku ni bilo. Vodstvo je obdržal Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki ima štiri sekunde naskoka pred kolesarjem ekipe Ineos Grenadiers, Nizozemcem Thymenom Arensmanom.

V skupni razvrstitvi zaostaja za 29 sekund 

Omrzel je – kot že omenjeno – zadržal skupno sedmo mesto, njegov zaostanek pa tudi po današnji etapi znaša 29 sekund za vodilnim Pellizzarijem. V razvrstitvi mladih kolesarjev 20-letni Slovenec ostaja na tretjem mestu za Pellizzarijem in Francozom Mathysom Rondelom.

Naš drugi slovenski predstavnik, naturalizirani Rus in Omrzelov pomočnik Roman Jermakov, je zaostal za najboljšimi. Z zaostankom dobrih sedmih minut in pol je pristal na 55. mestu.

Jutri bo sledila še peta etapa (kraljevska) od Trenta do Bolzana, ki bo dolga 128,6 km.

