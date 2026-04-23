Zmagoslavje Nemca, mladi slovenski kolesar znova med deseterico

Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel je v četrti etapi dirke po Alpah med Arcom in Trentom v dolžini 167,8 km zasedel osmo mesto. Mladi član ekipe Bahrain Victorius je ponovil dosežek včerajšnje etape, s tem pa pred zadnjo etapo ostal na sedmem mestu v skupni razvrstitvi dirke.

Razgibano etapo je dobil nemški kolesar Lennart Jasch (Tudor), ki je bil najmočnejši iz skupine petih ubežnikov; ti so pobegnili že 150 km pred ciljem. Zadnjih 25 km je odpeljal sam in do konca zadržal prednost pred domačinoma Matteom Sobrerom (Lidl-Trek) in Federicom Iacomonijem (UKYO). Omrzel je v cilj prišel s skupino kolesarjev, ki so za zmagovalcem zaostali za 20 sekund.

Večjih premikov v skupnem seštevku ni bilo. Vodstvo je obdržal Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki ima štiri sekunde naskoka pred kolesarjem ekipe Ineos Grenadiers, Nizozemcem Thymenom Arensmanom.

Omrzel je – kot že omenjeno – zadržal skupno sedmo mesto, njegov zaostanek pa tudi po današnji etapi znaša 29 sekund za vodilnim Pellizzarijem. V razvrstitvi mladih kolesarjev 20-letni Slovenec ostaja na tretjem mestu za Pellizzarijem in Francozom Mathysom Rondelom.

Naš drugi slovenski predstavnik, naturalizirani Rus in Omrzelov pomočnik Roman Jermakov, je zaostal za najboljšimi. Z zaostankom dobrih sedmih minut in pol je pristal na 55. mestu.

Jutri bo sledila še peta etapa (kraljevska) od Trenta do Bolzana, ki bo dolga 128,6 km.