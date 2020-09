Zmagovalcu dirke po Franciji največji del denarne pogače

Ljubljana

Na dirki po Franciji je najmočnejše moštvo Juimbo Visma ostalo tudi brez največje denarne nagrade in se je moralo zadovoljiti s 359.460 evri. FOTO: Marco Bertorello/Reuters

- Uspehje njegovi ekipi UAE Emirates prinesel tudi največji kos denarne pogače na Touru. Med sredstvi, ki jih prireditelji dirke razdelijo med moštva, je Pogačarjevi ekipi pripadlo 623.930 evrov, poroča francoska agencija AFP.UAE Emirates, v katerem sta tekmovala Pogačar in, s tem zneskom prepričljivo vodi na lestvici moštev z največ zaslužka na Touru, druga je Jumbo Vismas 359.460 evri, tretji pa Trek Segafredo s 165.150 evri. Med prvimi petimi sta še Movistar (138.790) in Sunweb (119.660).Bahrain-McLarenje šesti s 116.000 evri zaslužka, Mitchelton-Scottpa 14. z 41.780 evri.Pogačar je sicer kot posameznik največ zaslužil na Touru. Do 15. etape je po podatkih Gracenota in izračunih po pravilniku Toura zbral 35.220 evrov za etapne uvrstitve, prihode na gorske cilje ter nošenje majic. V naslednjih petih etapah pa je po seštevku denarnih nagrad zbral še dodatnih 21.380 evrov.Ob tem je danes zaradi vožnje v rumeni, pikčasti in beli majici na poti do Elizejskih poljan zaslužil še 1100 evrov. Samo z etapami je na letošnjem Touru zbral 57.700 evrov, največji del tega zneska so tri etapne zmage v skupni vrednosti 33.000 evrov.Odšteti je moral dve kazni, ki si ju je med Tourom prislužil zaradi odvrženih smeti zunaj za to določenih območij, s čimer je bil seštevek za okoli 372 evrov manjši.Je pa Pogačar zaradi prvega mesta v skupnem seštevku rumene majice prejel dodatnih 500.000 evrov, za zmagi v razvrstitvi za belo in pikčasto majico pa bo prejel še 20.000 oziroma 25.000 evrov, kar pomeni, da je na koncu zaslužil natanko 602.328 evrov.