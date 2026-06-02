Zmlel rekord Tourmaleta in poslal opozorilo, na Touru ne bo gledalec

Francoski kolesarski biser Paul Seixas stopnjuje priprave na težko pričakovani debi na dirki po Franciji. Član ekipe Decathlon CMA CGM je konec tedna preizkusil del trase letošnjega Toura, med drugim tudi ceste šeste etape od Pauja do Gavarnie Gèdreja, na katerem bosta med ključnimi vzponi Col d’Aspin in sloviti Col du Tourmalet.

Seixas je v Pireneje prišel po višinskih pripravah v Sierri Nevadi, kjer je v 16 dneh opravil skoraj 2000 kilometrov in zbral približno 50.000 višinskih metrov. Pred naslednjim nastopom na Tour Auvergne Rhône Alpes, nekdanjem kriteriju Dauphiné, je v soboto opravil 137 kilometrov, v nedeljo pa še 90 kilometrov dolg trening.

Največ pozornosti je pritegnil njegov dosežek na odseku od Luz Saint Sauveurja do Super Barregesa, ki poteka po strani Tourmaleta, po kateri se bodo kolesarji na šesti etapi Toura spuščali. Seixas je po podatkih Strave na 10,1 kilometra dolgem odseku s povprečnim naklonom 6,9 odstotka popravil čas Lennyja Martineza iz lanske 14. etape Toura. Martinez je odsek prevozil v natanko 26 minutah, Seixas pa je bil 35 sekund hitrejši in je v povprečju vozil 23,9 kilometra na uro.

Ko bo na pedala pritisnil svetovni prvak, bo izziv Tourmaleta še težji. FOTO: Bernard Papon/AFP

Takšni trening dosežki niso uradni rekordi vzpona, saj vsi kolesarji svojih podatkov ne objavljajo na Stravi, poleg tega se trening ne more primerjati z razmerami na dirki. Vseeno je Seixasov konec tedna še en pokazatelj resnosti priprav pred julijskim nastopom na Touru. Ena od najtežjih etap prvega tedna bo že zgodaj razkrila, kako visoko lahko francoski najstnik meri v svojem prvem nastopu na največji kolesarski dirki.