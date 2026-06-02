Zmlel rekord Tourmaleta in poslal opozorilo, na Touru ne bo gledalec

Francoski čudežni deček Paul Seixas preizkuša ključne točke prihajajoče dirke po Franciji. In to počne zelo dobro, na trenutke tudi rekordno hitro.
Paul Seixas je opravil zahtevne priprave, tudi generalko pred Tourom bo opravil v Franciji in se izognil Pogačarju. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Paul Seixas je opravil zahtevne priprave, tudi generalko pred Tourom bo opravil v Franciji in se izognil Pogačarju. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Nejc Grilc
2. 6. 2026 | 05:00
Francoski kolesarski biser Paul Seixas stopnjuje priprave na težko pričakovani debi na dirki po Franciji. Član ekipe Decathlon CMA CGM je konec tedna preizkusil del trase letošnjega Toura, med drugim tudi ceste šeste etape od Pauja do Gavarnie Gèdreja, na katerem bosta med ključnimi vzponi Col d’Aspin in sloviti Col du Tourmalet.

Uživam, čeprav vem, da bo zmagal Tadej Pogačar

Seixas je v Pireneje prišel po višinskih pripravah v Sierri Nevadi, kjer je v 16 dneh opravil skoraj 2000 kilometrov in zbral približno 50.000 višinskih metrov. Pred naslednjim nastopom na Tour Auvergne Rhône Alpes, nekdanjem kriteriju Dauphiné, je v soboto opravil 137 kilometrov, v nedeljo pa še 90 kilometrov dolg trening.

Največ pozornosti je pritegnil njegov dosežek na odseku od Luz Saint Sauveurja do Super Barregesa, ki poteka po strani Tourmaleta, po kateri se bodo kolesarji na šesti etapi Toura spuščali. Seixas je po podatkih Strave na 10,1 kilometra dolgem odseku s povprečnim naklonom 6,9 odstotka popravil čas Lennyja Martineza iz lanske 14. etape Toura. Martinez je odsek prevozil v natanko 26 minutah, Seixas pa je bil 35 sekund hitrejši in je v povprečju vozil 23,9 kilometra na uro.

Ko bo na pedala pritisnil svetovni prvak, bo izziv Tourmaleta še težji. FOTO: Bernard Papon/AFP
Ko bo na pedala pritisnil svetovni prvak, bo izziv Tourmaleta še težji. FOTO: Bernard Papon/AFP

Hudič ima v Emiratih mlade, Pogačarjev pomočnik res nima sreče

Takšni trening dosežki niso uradni rekordi vzpona, saj vsi kolesarji svojih podatkov ne objavljajo na Stravi, poleg tega se trening ne more primerjati z razmerami na dirki. Vseeno je Seixasov konec tedna še en pokazatelj resnosti priprav pred julijskim nastopom na Touru. Ena od najtežjih etap prvega tedna bo že zgodaj razkrila, kako visoko lahko francoski najstnik meri v svojem prvem nastopu na največji kolesarski dirki.

Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarski praznik

Maraton Franja ima 45 let in devet legend

Ob jubileju so podelili priznanja podpornikom in prostovoljcem. Direktor Gorazd Penko pričakuje okoli 6000 udeležencek in udeležencev.
Miha Hočevar 1. 6. 2026 | 16:28
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Vingegaard Giro pokoril v Pogačarjevem slogu

Danci slavijo prvo zmago na dirki po Italiji, pravo razmerje moči na svetovnem kolesarskem vrhu bo razkril Tour de France.
Miha Hočevar 31. 5. 2026 | 19:29
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Hudič ima v Emiratih mlade, Pogačarjev pomočnik res nima sreče

Športni direktor pri UAE Emirates Manuele Mori je pojasnil, zakaj je moral Jhonatan Narvaez predčasno oditi z dirke po Italiji.
31. 5. 2026 | 14:55
PremiumPhoto
Nedelo
Alessandro Petacchi

Uživam, čeprav vem, da bo zmagal Tadej Pogačar

Eden od najboljših šprinterjev vseh časov je prepričan, da je trasa EP idealna za slovenskega šampiona. Rogliča še vedno vidi med najboljšimi na svetu.
Miha Hočevar 31. 5. 2026 | 14:00
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard spisal zgodovino, zdaj gleda proti Touru

Danec je postal del elitne druščine, ki je dobila prav vse tri tritedenske dirke. Čeprav ga sedaj čaka nekaj slavja, pa že razmišlja o dirki po Franciji.
Matic Rupnik 31. 5. 2026 | 05:00
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard je v velikem slogu potrdil zmago na dirki po Italiji

Danec se je pridružil veliki sedmerici kolesarjev, ki so dobili Giro, Tour in Vuelta. Na seznamu za zdaj še ni nobenega Slovenca.
Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 16:23
Novice  |  Slovenija
Spremljali smo dogajanje

Zaslišanih prvih osem ministrskih kandidatov, kaj so njihove prioritete

Delovna telesa državnega zbora so zaslišala ministrske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.
1. 6. 2026 | 08:30
Novice  |  Slovenija
Prezgodnje slovo

Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
1. 6. 2026 | 14:32
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Umrl je Dušan Konda

Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
31. 5. 2026 | 12:22
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Boj se mora začeti z dostojanstvom

Lea Ypi se je za zadnjo knjigo se je podala v arhive in z literarizacijo osebnih zgodb želi dati glas tistim, ki so izgubljene ali zamolčane.
Zdenko Matoz 2. 6. 2026 | 06:30
Novice  |  Slovenija
Zaslišanja

Pred odbori med drugimi ministrski kandidati Kajzer, Matoz in Ribičeva

Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo o imenovanju četrte Janševe vlade odločal v četrtek.
2. 6. 2026 | 06:09
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

(Recenzijski izvod) Maček Mojmir, pes Krištof in izginula kuharska knjiga

Janez Grm, Mojmir in Krištof: primer izginule kuharice, ilustracije Matej de Cecco, Stripolis, 2026
Gaja Kos 2. 6. 2026 | 06:00
Premium
Kultura  |  Oder
Vredno branja

(Ocenjujemo) Tomislav Zajec: Izginjanje

Zajčeva­ drama se zgodi s tihim kopičenjem zanemarjanja, strahu in časa.
2. 6. 2026 | 06:00
Kultura  |  Knjiga
23. Pranger

K Prangerju letos dodana še gib in narava

Zelen in socialno občutljiv festival Pranger, ki od lani domuje v Radovljici, postaja še bolj odprt in vključujoč.
Nina Gostiša 2. 6. 2026 | 06:00
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
