Znana osmerica, ki bo pomagala Tadeju Pogačarju, manjka ključni člen

Pred slovensko kolesarsko zvezo je eden največjih izzivov v zadnjih letih, v takšnem položaju niso bili še nikoli. V Ruandi bodo s Tadejem Pogačarjem branili mavrično majico svetovnega prvaka na cesti, ob njem bo letos lahko nastopila še osmerica. Žal zaradi poškodbe v kadru ni Jana Tratnika, presenetil je tudi Primož Roglič.

Ker ima Pogačar kot branilec naslova mesto na dirki zagotovljeno, bo Slovenija letos lahko nastopila z deveterico. Med pomočniki ne bo Tratnika, ki očitno še vedno ni dovolj pozdravil težav s kolenom, da bi lahko bil v pomoč reprezentanci. Prvi med ostalimi bo Roglič, ob njem bodo Pogiju pomagali še Matevž Govekar, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Domen Novak, Gal Glivar, Jaka Primožič in Matic Žumer, ki se je izkazal na lanskem SP.

Zmagovalna ekipa. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Slovenija je imela možnost prijaviti dva člana tudi za vožnjo na čas, a kot smo že poročali, je Roglič ni izkoristil, odločil se je le za nastop na cestni dirki, čeprav bi v Ruandi lahko imel možnost za novo kolajno v slovenskem dresu, svojo tretjo v vožnji na čas. Skupno bo barve Slovenije v Ruandi branilo 19 kolesarjev in kolesark.