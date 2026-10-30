19-letnika ukradla šov v NBA: eden ob bok Dončiću, drugi tik za rekordom

Košarkarji Memphis Grizzlies na začetku sezone severnoameriške lige NBA ostajajo stoodstotni. Ponoči so v gosteh s 124:103 premagali Portland Trail Blazers, ob peti zmagi pa je Cameron Boozer postal drugi najmlajši košarkar v zgodovini lige s trojnim dvojčkom.

Boozer tik za Giddeyjevim rekordom

Boozer je pri 19 letih in 103 dneh dosegel 18 točk ter po 12 skokov in podaj. Zgodovinski dosežek mu je uspel že na svoji peti tekmi v ligi NBA.

Mlajši je bil ob svojem prvem trojnem dvojčku le Josh Giddey, ki je bil 2. januarja 2022 star 19 let in 84 dni. Ob porazu Oklahoma City Thunder proti takratni ekipi Luke Dončića Dallas Mavericks je dosegel 17 točk, 13 skokov in 14 asistenc.

Memphis je s peto zaporedno zmago šele drugič v zgodovini kluba sezono začel z izkupičkom 5:0. Poleg Houston Rockets so grizliji edina zasedba, ki v novi sezoni še ni doživela poraza.

Ob Boozerju je celotna prva peterka Memphisa presegla mejo desetih točk. To je uspelo tudi trem rezervistom. Isaiah Stewart jih je s klopi prispeval 18, član začetne peterke Cedric Coward pa 17.

Pri Portlandu je izstopal Deni Avdija s 24 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami. Damianu Lillardu ni stekel met, saj je zadel le tri od 13 poskusov iz igre. Tudi Portland je bil pred obračunom še neporažen, zdaj ima tri zmage in poraz.

Atlanta končala niz porazov

Na vzhodu je Atlanta s 114:111 premagala Cleveland in prekinila niz treh zaporednih porazov.

Donovan Mitchell je 20 sekund pred koncem znižal zaostanek Clevelanda na točko, dvoboj pa sta nato odločila zadeta prosta meta Nickeila Alexander-Walkerja 15 sekund pred iztekom. Cleveland je v zadnjem napadu dvakrat prišel do meta za podaljšek, a je Mitchell obakrat zgrešil.

Onyeka Okongwu je za Hawks dosegel 29 točk in pobral 12 skokov, Alexander-Walker pa je dodal 25 točk. Pri Clevelandu je James Harden zbral 24, Mitchell pa 22 točk.

Pelikani do prve zmage

V obračunu ekip, ki pred tekmo še nista okusili zmage, je New Orleans s 132:120 ugnal Sacramento.

Kar sedem igralcev pelikanov je ob slavju s 132:120 preseglo mejo desetih točk, po 22 sta jih prispevala Zion Williamson in Jeremiah Fears (13 asistenc).

Pri Sacramentu so štirje igralci presegli mejo 20 točk. Največ, 34, jih je ob 14 asistencah dosegel Darius Acuff ml. in postal šele četrti najstnik v zgodovini lige NBA z najmanj 30 točkami in desetimi asistencami. Pred njim je to uspelo le LeBronu Jamesu, Dončiću in Stephonu Marburyju. Po 24 točk sta dodala tudi De'Andre Hunter in Precious Achiuwa, a je za kaj več zmanjkal predvsem prispevek klopi.

Dončić se vrača proti Golden Statu

V noči na soboto bo znova na delu Dončić z Los Angeles Lakers. Še drugič v tej sezoni se bodo jezerniki pomerili z Golden Statom.

Dončić je zadnjo tekmo proti Los Angeles Clippers izpustil zaradi težav s hrbtom, vendar ga pred dvobojem z bojevniki ni več na seznamu poškodovanih in bo znova na voljo trenerju JJ Redicku.

Prvi obračun sezone z Golden Statom so Dončić in soigralci dobili s 127:105. Lakers imajo po petih tekmah štiri zmage in en poraz.