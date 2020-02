FOTO:20.000 žalujočih v Hiši, ki jo je zgradil Kobe Bryant

Datum žalne slovesnosti v dvorani Staples Center ima poseben pomen za družino pokojnega Kobeja Bryanta. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Kobe Bryant je umrl pred štirimi tedni v helikopterski nesreči.

Skupaj s hčerko so ga pokopali 7. t. m. v družinskem krogu.

»Bil je večji od življenja,« je ocenil Magic Johnson.



Vdova Kobeja Bryanta Vanessa. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Los Angeles – Štiri tedne po tragični helikopterski nesreči , v kateri so izgubili življenje legendarni košarkar, njegova 13-letna hči, pilot in šest drugih potnikov, so se žrtvam danes poklonili še na žalni slovesnosti v dvorani Staples Center v Los Angelesu. Udeležilo se je je 20.000 častilcev spomina na pokojne, celotna triurna prireditev pa je minila v znamenju številk 24 in 2.Bryanta in njegovo hčerko so pokopali 7. t. m. v družinskem krogu v Coroni del Mar, njegova vdova Vanessa pa se je s tremi preostalimi hčerkami, 17-letno Natalio, triletno Bianko in osemmesečno Capri, vse od nesreče izogibala javnosti. Svojo žalost je izrazila le s čustvenim pismom na instagramu, s katerim se je zahvalila milijonom ljudi po vsem svetu za podporo in lepe želje. Nekaj dni pozneje je pojasnila še simbolni pomen datuma 24. 2. 2020, kateremu so podredili celo ceno vstopnic. Prodali so prav vse (povpraševanje je segalo do 90.000 vstopnic) v razponu od 24,02 dolarja, 224 za dve do 224 dolarjev za eno, prihodek pa bodo namenili v dobrodelni sklad Mamba in Mambacita. Pokojni zvezdnik z vzdevkom Črna mamba je namreč na igralnem dresu nosil številko 24 že v srednji šoli, v ligi NBA pa se je zanjo odločil pred sezono 2006/07 in opustil dotedanjo osmico. S številko 2 je za svojo dekliško ekipo igrala Gianna, ki je bila zelo obetavna košarkarica, 20 pa ima v družini Bryant dvojni pomen. Pred 20 leti sta se Kobe in Vanessa zaročila, prav toliko sezon pa je sloviti as nosil dres moštva Los Angeles Lakers (1996-2016) in v njem dosegal sanjske uspehe. Petkrat je osvojil naslov prvaka elitne ameriške lige, dvakrat lovoriko za najboljšega košarkarja finala in enkrat za najboljšega v rednem delu prvenstva, 18-krat je igral na tekmah All-Star in na njih mu je štirikrat pripadla trofeja MVP …Leta 1999 dokončano dvorano Staples Center so zato v Los Angelesu imenovali kar Hiša, ki jo je zgradil Kobe. Danes se je v njej zbrala množica žalujočih, ki še vedno ne morejo verjeti, da je neuničljivi junak številnih spektaklov umrl pri pičlih 41 letih. V njej so bili številni znani obrazi, ne le nekdanji in zdajšnji košarkarji, in preprosti ljudje.»Naše mesto si bo zelo težko opomoglo po tragični izgubi. Nemogoče je v nekaj minutah opisati, kaj vse je Kobe pomenil svetu, športu, ligi NBA in privržencem košarke, saj je bil večji od življenja. Naslednje leto bo zelo dolgo, saj se bomo borili z bolečino zaradi Kobejeve smrti, izgube njegove mlade hčerke in sedmerice drugih žrtev nesreče,« je poudaril legendarni, ki je končal svojo imenitno pot pri LA Lakers leta 1996, le nekaj mesecev pred Bryantovim prihodom v Kalifornijo.Župan Los Angelesaje dodal, da se na žalni slovesnosti niso spomnili zgolj Bryantovih športnih podvigov: »Ne poslavljamo se le od imenitnega košarkarja. Kobe je bil soprog in oče, pronicljiv vodja na številnih področjih, ki se jih je lotil. Bil je umetnik in ljubitelj literature, dobil je oskarja, govorimo o nekom, ki je bil veliko več od tega, kar nam sporoča seznam njegovih uspehov na igrišču.«