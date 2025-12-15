37-letni Stephen Curry ob porazu prehitel Michaela Jordana

Golden State Warriors so v ligi NBA sinoči gostovali v Portlandu, kjer je Stephen Curry kljub porazu dosegel nov mejnik.

Zvezdnik Golden Stata je zadel izjemnih 12 trojk na poti do 48 točk, a v zadnji minuti ni zadel, ko so Warriors v Portlandu izgubili proti Trail Blazers s 131:136. Sedemintridesetletni Curry je s tem prehitel legendo lige NBA Michaela Jordana v največ tekmah po 30. letu s 40 točkami.

A to ni bilo dovolj, saj sta Jerami Grant in Shaedon Sharpe za Portland vsak dosegla po 35 točk.

Atlanta Hawks so na še eni tesni tekmi premagali Philadelphia 76ers s 120:117. Jalen Johnson je k zmagi prispeval 12 točk, deset skokov in 12 podaj ter postal 12. igralec v ligi NBA s štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki in drugi v tej sezoni po Nikoli Jokiću iz Denverja.

Novinec Kon Knueppel je dosegel 29 točk, Brandon Miller pa 25 točk in 13 skokov, s čimer so Charlotte Hornets po podaljšku premagali Cleveland Cavaliers s 119:111.

Prvi strelec Clevelanda, ki je v tretji četrtini zaostajal za 17 točk, je bil Darius Garland s 26 točkami. Vendar je Donovan Mitchell dosegel le 17 točk in zgrešil potencialno zmagoviti met ob izteku rednega dela. Clevelandu pa nato v podaljšku ni uspelo doseči koša, saj je zgrešil vseh deset poskusov iz igre.

V Brooklynu je devet igralcev ekipe Nets doseglo dvomestno število točk in skupaj so s 127:82 premagali Milwaukee Bucks, ki so spet igrali brez poškodovanega dvakratnega najkoristnejšega igralca lige Giannisa Antetokounmpa.

»Mislim, da je bilo to grozno - grozno v vseh pogledih,« je po tekmi dejal trener Milwaukeeja Doc Rivers. »Brooklynu gre priznanje. Igrali so izjemno trdo ... igrali so pravilno. Mi nismo.»