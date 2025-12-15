  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    37-letni Stephen Curry ob porazu prehitel Michaela Jordana

    Cleveland v tretji četrtini zaostajal za 17 točk in skoraj obrnil tekmo, Milwaukee brez Giannisa izgubil za 35 točk.
    Stephen Curry, najboljši strelec trojk v zgodovini lige, jih je sinoči zbral 12. FOTO: Jaime Valdez/Reuters Connect
    Stephen Curry, najboljši strelec trojk v zgodovini lige, jih je sinoči zbral 12. FOTO: Jaime Valdez/Reuters Connect
    L. Š., STA
    15. 12. 2025 | 07:50
    15. 12. 2025 | 07:54
    2:33
    Golden State Warriors so v ligi NBA sinoči gostovali v Portlandu, kjer je Stephen Curry kljub porazu dosegel nov mejnik.  

    Zvezdnik Golden Stata je zadel izjemnih 12 trojk na poti do 48 točk, a v zadnji minuti ni zadel, ko so Warriors v Portlandu izgubili proti Trail Blazers s 131:136. Sedemintridesetletni Curry je s tem prehitel legendo lige NBA Michaela Jordana v največ tekmah po 30. letu s 40 točkami.

    A to ni bilo dovolj, saj sta Jerami Grant in Shaedon Sharpe za Portland vsak dosegla po 35 točk.

    Atlanta Hawks so na še eni tesni tekmi premagali Philadelphia 76ers s 120:117. Jalen Johnson je k zmagi prispeval 12 točk, deset skokov in 12 podaj ter postal 12. igralec v ligi NBA s štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki in drugi v tej sezoni po Nikoli Jokiću iz Denverja.

    Novinec Kon Knueppel je dosegel 29 točk, Brandon Miller pa 25 točk in 13 skokov, s čimer so Charlotte Hornets po podaljšku premagali Cleveland Cavaliers s 119:111.

    Prvi strelec Clevelanda, ki je v tretji četrtini zaostajal za 17 točk, je bil Darius Garland s 26 točkami. Vendar je Donovan Mitchell dosegel le 17 točk in zgrešil potencialno zmagoviti met ob izteku rednega dela. Clevelandu pa nato v podaljšku ni uspelo doseči koša, saj je zgrešil vseh deset poskusov iz igre.

    V Brooklynu je devet igralcev ekipe Nets doseglo dvomestno število točk in skupaj so s 127:82 premagali Milwaukee Bucks, ki so spet igrali brez poškodovanega dvakratnega najkoristnejšega igralca lige Giannisa Antetokounmpa.

    »Mislim, da je bilo to grozno - grozno v vseh pogledih,« je po tekmi dejal trener Milwaukeeja Doc Rivers. »Brooklynu gre priznanje. Igrali so izjemno trdo ... igrali so pravilno. Mi nismo.»

    Več iz teme

