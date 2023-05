53 točk Jokića premalo za zmago Denverja, Phoenix izenačil

Košarkarji Denver Nuggets so v polfinalu zahodne konference severnoameriške lige NBA po dveh uvodnih zmagah proti Phoenix Suns tokrat zabeležili še drugi poraz, tako da je boj na štiri zmage izenačen na 2:2. Izenačen (2:2) je po zmagi 76ers po podaljšku s 116:115 nad Celtics tudi polfinale vzhoda Philadelphia - Boston.

Sonca, ki so spet igrala brez bolnega Chrisa Paula, so v razprodani domači dvorani Footprint Center na četrti tekmi zmagala s 129:124, Kevin Durant in Devin Booker pa sta vsak dosegla po 36 točk.

Gostom, za katere Slovenec Vlatko Čančar tudi tokrat ni igral, ni pomagalo niti izjemnih 53 točk srbskega zvezdnika Nikole Jokića ob metu iz igre 20-30.

Jokić si je pomagal tudi s trdo, fizično igro, da je prišel do koša, na eni točki je celo iztrgal žogo iz rok lastniku Suns Matu Ishbii, potem ko je šla žoga zunaj igrišča, zaradi česar si je prislužil tehnično napako.

»Ustvarjal sem si mete in napadal. Bil je eden takšnih večerov,« je po tekmi dejal Jokić, Jamal Murray pa je za Nuggets dodal 28 točk in sedem podaj.

Naslednji dvoboj bo v Denverju v noči na sredo po srednjeevropskem času.

»Samo poskušam zmagati,« je dejal Booker. »Še naprej moramo napadati, biti agresivni. Samo poskušam zmagati, nič drugega me ne zanima. Če je to posledica prostih metov, ki sem jih zadel, je to tisto, kar moram narediti,« je dodal 26-letnik, ki je skupno zadel skoraj 78 odstotkov metov na koš.

Že pred tem so na vzhodu košarkarji Philadelphia 76ers izenačili dvoboj proti Boston Celtics. Moštvo pod vodstvom Joela Embiida in Jamesa Hardna je v zadnji četrtini sicer zapravilo visoko prednost 16 točk, a v podaljšku zmagalo s 116:115.

Harden je dosegel 42 točk in tudi odločilni koš gostiteljev za zmago. Na drugi strani je bil met Marcusa Smarta za delček sekunde prepozen in njegov koš ni štel.

Embiid je k zmagi dodal 34 točk, pri Keltih je bil s 24 točkami najuspešnejši Jayson Tatum.

»Vložil sem delo, gre le za to, da sem agresiven. Želim zmagati,« je dejal Harden: »In danes je bila za nas odločilna tekma – ali zmagati ali umreti. Zmaga nam daje ogromno samozavesti.«

Zdaj se dvoboj vrača v Boston, kjer bo v noči s torka na sredo na sporedu peta tekma.