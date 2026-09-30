700 namesto 1200 evrov ni bilo dovolj za dogovor; kdo bo sodil zdaj?

Po tednih zapletov, ultimatov in neuspešnih pogajanj se bo nova sezona lige ABA vendarle začela. Vodstvo regionalnega tekmovanja je sporočilo, da je sestavilo nov seznam sodnikov, zato bodo konec tedna na sporedu tekme drugega kroga. Toda s tem sodniška zgodba še ni končana. Po poročanju srbskih medijev se je v spor vključila tudi evroliga, ki želi pomagati pri iskanju kompromisa.

Jedro spora je denar. Skupina 63 sodnikov, med katerimi so tudi številni arbitri z izkušnjami iz evrolige in evropskega pokala, je zahtevala izboljšanje pogojev. Prvotno naj bi zahtevali 1200 evrov na tekmo, nato pa precej popustili. Predlagali so dve možnosti: 700 evrov na tekmo v tej in 850 v naslednji sezoni ali 750 evrov letos in 800 prihodnje leto. Liga je vztrajala pri končni ponudbi 700 evrov za to sezono, dogovor pa je propadel.

Novi predsednik sodniške komisije Miguel Angel Perez se je zato obrnil k sodnikom, ki so se prijavili na javni razpis. Na njem je bilo sprva več kot 50 kandidatov, Perez pa je že prejšnji teden pripravil seznam 20 imen. Del kandidatov se je nato v znak solidarnosti z dosedanjimi sodniki umaknil, liga pa je celo trdila, da so bili k temu pozvani prek elektronske pošte združenja sodnikov. Zaradi zapleta je bilo odpovedano celotno prvo kolo.

Klemen Prepelič z Dubajem brani naslov prvaka v ligi ABA. Foto Aba

V torek zvečer je sledil obrat. Liga je klubom sporočila, da je novi seznam sodnikov dokončno sestavljen in da se tekmovanje lahko začne. Predsedujoči predsedstvu lige ABA Ostoja Mijailović, tudi predsednik Partizana, je že pred tem napovedal, da bo tekmovanje konec tedna zaživelo, in zatrdil, da bo liga iz spora »izšla močnejša«. Odločitev za nadaljevanje z novimi sodniki naj bi bila med lastniki lige sprejeta s tesno večino.

Na novem seznamu predvidoma ni evroligaških sodnikov, ki so doslej sodili v regionalnem tekmovanju, zaradi tega se je vključila evroliga, njeni predstavniki pa naj bi se sestali s klubi lige ABA. V pogovore je vključen tudi direktor tekmovanja Chus Bueno. Dodaten zaplet predstavlja trditev sodniškega združenja, da je sprejelo pogoje lige in o tem obvestilo vodstvo tekmovanja, vendar odgovora ni prejelo.

Novega zamika začetka tekmovanja torej, vsaj kot trenutno izgleda, ne bo. Krka bo v petek v Novem mestu gostila Budućnost, Cedevita Olimpija bo v soboto v Tivoliju pričakala Cibono, Perspektiva Ilirija pa se bo v nedeljo pomerila z Dubajem. Preložene tekme prvega kroga bodo odigrane naknadno.