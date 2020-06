»Air Canada« se bo moral predčasno upokojiti

Atlanta – Prekinjeno prvenstvo NBA bo nadaljevalo le 22 moštev, ki imajo možnosti za uvrstitev v končnico, za preostalo osmerico se je sezona 2020/21 že končala. Med njimi je tudi Atlanta, predzadnja zasedba vzhodne» konference, kar pomeni konec košarkarske kariere Vincea Carterja, ki je že jeseni napovedal dokončno slovo. Sloviti as je igral v elitni ameriški ligi kar 22 sezon in je bil pri 43 letih starosti zadnji dejavni igralec, ki se je rodil v 70. letih prejšnjega stoletja, zato bi si po mnenju mnogih zaslužil upokojitev v prijetnejših okoliščinah.

Debitiral pred Dončićevim rojstvom

Carter je debitiral v ligi NBA 5. februarja 1999 (23 dni pred rojstvom Luke Dončića), ko se je prvenstvo zaradi »lockouta« začela s trimesečno zamudo, v tej sezoni pa je prekosil Roberta Parisha, Kevina Willisa, Kevina Garnetta in Dirkega Nowitzkega, ki so med elito vztrajali 21 let. Na dolgi poti je branil barve Toronta, pri katerem si je zaradi izjemnih zabijanj prislužil vzdevek »Air Canada«, New Jerseyja, Orlanda, Phoenixa, Dallasa, Memphisa, Sacramenta in Atlante. Statistiki so izračunali, da je imel v tem času kar 1672 soigralcev ali 37,1 odstotka vseh, ki so v njegovem obdobju nastopali v ligi NBA.



Odlični krilni košarkar bo ostal zapisan v zgodovini tudi kot najboljši novinec leta 1999, zmagovalec tekmovanja v zabijanju 2000 in osemkratni udeleženec tekem All-Star, kot član reprezentance ZDA pa je leta 2000 osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah v Sydneyju. Med najučinkovitejšo sezono (2000/01) je dosegal 27,6 točke na tekmo.