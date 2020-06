Alba do naslova po 12 letih, od Slovencev najdlje Jaka Lakovič

München – Košarkarji Albe iz Berlina so po 12 letih znova osvojili nemško prvenstvo. Na zaključnem turnirju v Münchnu so v finalu dvakrat prekosili tekmece iz Ludwigsburga. V petek so zmagali z 88:65, da današnji drugi tekmi pa s 75:74. Za berlinsko ekipo je to skupno deveta zmaga v prvenstvu.



V Nemčiji so se v pokoronskem času odločili, da bodo v bavarski prestolnici priredili zaključni turnir desetih najboljših moštev do marčevske prekinitve prvenstva. Turnir je imel tudi nekaj slovenskega pridiha, najgloblje sledi pa je pustil trener Jaka Lakovič. Pod njegovim vodstvom se je Ulm prebil v polfinale, a nato moral priznati premoč Ludwigsburgu, ki je na dveh tekmah slavil s skupnim izidom 165:156. Alba je bila v dveh polfinalnih tekmah boljša od Oldenburga s 173:122.



Bayern iz Münchna, moštvo slovenskega reprezentanta Žana Marka Šiška, je izpadel v četrtfinalu proti Ludwigsburgu s skupnim izidom 157:160. Matic Rebec je v dresu ekipe Rasta Vechta končal sezono na zadnjem mestu predtekmovalne skupine B.